DUIC bestaat 12,5 jaar: proost met het enige echte DUICbootbiertje!

Bel de krant! We bestaan 12,5 jaar en dat vieren we met een wel héél speciaal biertje: een DUICbootbiertje. Hoe ‘ie heet? Natte Krant. “Maar wees gerust, hij is lekkerder dan de naam doet vermoeden…”

Martijn Rademakers, uitgever bij DUIC, vertelt over het ontstaan: “We zaten samen met het team een beetje te brainstormen over hoe we ons jubileum wilden vieren. Met een biertje erbij, en toen werd het idee al snel opgegooid.”

Voor de ontwikkeling sloeg DUIC de handen ineen met Utrechtse brouwerij vandeStreek. Aan de hand van een uitgebreide professionele proeverij kwamen de twee samen tot het biertje.

“Een duikbootbiertje, dat is pils met een scheut jenever. Eén en één is twee: ons DUICbootje is een klassieke pilsener met een vleugje jeneverbes. Er zit ook een beetje koriander in. Dat zou ik zelf nou nooit bedenken, maar het licht de jeneverbes heel mooi op. Het maakt het frisser.”

Proeven

Benieuwd geworden? Natte Krant is verkrijgbaar bij Kwestie van Smaak, De Bierwinkelier, Albert Heijn Willem van Noortplein, Buurtbier, Slijterij Besseling, Van Berkel Slijterij en Wijnhandel 6. Bij Camping Ganspoort, Willem Slok en Café Victoria Woerden proef je ‘m vers van de pers… eh, tap.