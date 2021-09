DUIC in Zaken LIVE! meemaken?

Vanaf het begin is het de wens geweest om de opname van DUIC in Zaken met live publiek te doen. Echter, door de Corona-maatregelen was dit niet mogelijk, tot nu! Daarom nodigen we jou nu uit om de allereerste DUIC in Zaken LIVE! mee te maken.

Donderdag 07 oktober 2021

Aanvang: 16:30 uur

Opname DUIC in Zaken: 17:30 uur (tijdens opname geen inloop, dus kom op tijd!)

Locatie: LE:EN (Heuveloord 140, Utrecht)

Vanaf 18:00 uur netwerken en borrelen tot 19.00 uur

In deze DUIC in Zaken LIVE! praat Gert-Jan Jansen over, “Utrecht, de beste ondernemersstad van Nederland!” met o.a.

CEO Merus, Peter Silverman

CEO Trengo, Patrick Meutzner

en andere Utrechtse superondernemers.

DUIC in Zaken LIVE! mét publiek opgenomen vanaf een unieke locatie in Utrecht, dat mag je niet missen! Aanmelden is verplicht en kan hier.

Het bijwonen van de opname en het netwerken is gratis. DUIC betaalt de hapjes en daarom vragen we je om de drankjes voor eigen rekening te nemen.

DUIC in Zaken is sinds vorig jaar hét platform waar Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters hun zegje kunnen doen. De Utrechtse Internet Courant heeft sinds mei 2020 ruim 50 streaming ondernemerstalkshows gemaakt en uitgezonden via DUIC.nl. In deze talkshows heeft presentator Gert-Jan Jansen o.a. gesproken met Burgemeester Sharon Dijksma, Paul Leufkens van CARTTech, Roland Geraerts van uCrowds, Bas van Abel van Fairphone en De Clique, Richard Koster van Bakker-Verhuur en vele anderen. Alle afleveringen van DUIC in Zaken zijn te zien via DUIC.nl of via YouTube.