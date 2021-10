DUMS start met talentenprogramma voor jonge musici

Motivatie, inzet & talent: heb jij ze alle drie? Dan is TraieCtum iets voor jou! Je kunt je nu inschrijven voor de audities. TraieCtum is hét talentontwikkelingsprogramma voor jong muzikaal talent uit Utrecht. Iedereen met minimaal 2 jaar leservaring kan zich inschrijven voor de audities op zaterdag 30 oktober.

Beate Loonstra, artistiek leider van DUMS – De Utrechtse Muziekschool legt uit wat er zo uniek is aan TraieCtum. “Muziekscholen en docenten hebben grote behoefte aan een traject voor talentontwikkeling. Dat bestond nog niet in Utrecht, daarom hebben we vanuit DUMS TraieCtum opgezet.”

Waarom TraieCtum?

“Voor sporters is het heel normaal: als je talent hebt, stroom je door naar een hogere divisie. Daar train je samen met kinderen op gelijk niveau en leer je van elkaar. Dat is ook de bedoeling van TraieCtum: je ontwikkelt je eigen talent door samen muziek te maken en les te hebben van de beste docenten. Zo kom je samen verder en word je beter op je instrument.

We zoeken kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die een instrument spelen en toe zijn aan meer uitdaging. Alle stijlen en instrumenten (ook zang) zijn welkom. Je moet wel minimaal twee jaar muziekles hebben in Utrecht.

In een seizoen groeit jouw talent doordat je onder leiding van een coach in een band of ensemble speelt en regelmatig optreedt op Utrechtse podia en festivals. Wekelijks volg je workshops die deels worden verzorgd door conservatoria. Hierin kies je je eigen traject. Ook staan masterclasses van beroemde musici op het programma. En natuurlijk is het niet alleen leerzaam, maar ook hartstikke leuk!”

Is het voor iedereen?

“Om mee te kunnen doen speel je eerst voor tijdens een auditie. Je bereidt daarvoor twee muziekstukken voor. Een commissie kijkt of je over voldoende talent, doorzettingsvermogen en muzikaliteit beschikt om het programma te volgen.

DUMS vindt het belangrijk dat iedereen zijn muzikale talent verder kan ontwikkelen. Deelname aan het programma is daarom gratis. Het kost jou dus alleen inzet én 25 zaterdagmiddagen van november 2021 tot juni 2022.

Wie weet is TraieCtum de opmaat naar meer; zo zitten oud-leerlingen van TraieCtum nu op het Junior Jazz College, de Sweelinck Academie en het Utrechts Conservatorium.”

Hoe schrijf je je in?

Inschrijven voor de audities kan tot en met 23 oktober via de website van DUMS. De audities vinden plaats op zaterdag 30 oktober bij DUMS op het Domplein. Ook als je geen leerling bent bij DUMS en ergens anders in de stad Utrecht muzieklessen volgt, ben je welkom om auditie te doen.

Kijk hier voor meer informatie over dit talentontwikkelingsprogramma, dat ontwikkeld werd samen met grote amateurgezelschappen, festivals en conservatoria.