Een feestelijk kerstpakket van Vroeg, met ambachtelijk en lokaal lekkers!

Vroeg heeft voor jou acht kerstpakketten samengesteld. Samen met onze leveranciers hebben wij lokale en ambachtelijke producten geselecteerd. Lekker om te genieten bij de speciale momenten tijdens de feestdagen na dit bijzondere jaar.

Onze populaire pakketten zijn uitgebreid met een: bier, wijn, delicatesse en koffie & thee kerstpakket. Uiteraard zijn de pakketten feestelijk ingepakt. Voor ieder wat wils, maar vooral ambachtelijk en Vroeg!

Wat mag je verwachten?

Voor de fijnproever, levensgenieter en harde werker die met kerst even wil bijkomen en genieten. De gerookte amandelen van de Notenfabriek uit Utrecht zijn precies op de juiste manier gerookt met een verfijnde aroma en kruidigheid van de specerijen. De ongekende smaak van de “Grand Cru” olijfolie van Via Viv, die qua kwaliteit tot de top van de wereld behoort en al diverse gouden medailles heeft gewonnen mag hier niet ontbreken. En vergeet dan niet te genieten van de Truffelchips van Via Viv. Truffel is niet alleen delicaat maar in combinatie met chips een echte delicatesse van formaat. De Rillette van Madame Paté is ambachtelijk gemaakt en kunt u serveren tijdens de borrel op een toastje of verwerken in een voorgerecht. Twisted uit Utrecht heeft een chutney voor ons gemaakt van groente en fruit die een tweede leven verdienen. Vaak in een verrassende combinatie van smaken. Een perfecte toevoeging in ons delicatesse pakket. De rode en witte wijn is geselecteerd door de huisleverancier van Vroeg, Weldam Wines, en kan bij een borrel of diner worden geserveerd. En niet te vergeten in dit pakket de onweerstaanbare kerststol, panettone en kaascrackers uit eigen bakkerij!

Enthousiast geworden? Bestel nu direct je kerstpakket!

Andere mogelijkheden

Liever zelf een pakket samenstellen of een persoonlijke boodschap in de vorm van een kerstkaart toevoegen? Wij denken graag met je mee. We bezorgen de pakketten op locatie of je kunt de pakketten bij ons komen ophalen. Natuurlijk kun je jouw collega’s en relaties ook verrassen met de heerlijke oliebollen van Vroeg. Leuk tijdens de kerst- of nieuwjaarsborrel of als kerstpakket.

Neem voor alle vragen en wensen contact met ons op en wij bezorgen een ambachtelijk kerstgevoel.