Eerste editie Urban Walk Utrecht op 7 november 2021

Tijdens deze unieke wandeltocht loop je langs bekende highlights in de Domstad en word je verrast door de onontdekte pareltjes van Utrecht. Dit alles onder begeleiding van informatieve audioberichten en verrassende acts.

Ontdek de Domstad

De Urban Walk Utrecht biedt je een uniek parcours van 12 of 20 kilometer dat je door en langs een tal van markante en iconische gebouwen in Utrecht leidt, waaronder:

De tuin van Grand Hotel Karel V

Rietveld Schröderhuis

Gevangenis de Lik

Begraafplaats Soestbergen

Bibliotheek Neude

Dat gecombineerd met leuke (muziek)acts, een audiotour en wandelplezier maakt het deelnemen aan de Urban Walk Utrecht tot een onvergetelijke dag! Onderweg worden de deelnemers van de nodige verzorging voorzien. Na de inspanning worden alle wandelaars beloond met een welverdiende unieke herinnering. De start en finish bevinden zich in het Wilhelminapark. Het hele parcours wordt stap voor stap bekendgemaakt via de website en de sociale mediakanalen.

Gerrit Rietveld

De Urban Walk Utrecht staat dit jaar in het teken van Gerrit Rietveld. Een van de beroemdste inwoners van Utrecht. Gerrit Rietveld werd in 1888 geboren in Utrecht en stierf er in 1964. De Urban Walk Utrecht leidt je langs bekende en minder bekende plekken die te maken hebben met Rietveld. Van de werkplaats waar hij zijn beroemde stoel ontwierp, langs winkelpuien die hij verbouwde, tot zijn graf. De route loopt niet alleen langs de woning van Rietveld, maar ook door de keuken en het atelier van zijn meest bekende woning: Het Rietveld Schröderhuis.

Goede doel: Ouderlounge in Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het goede doel van de Urban Walk Utrecht is dit jaar de Ouderlounge op de nieuwe Intensive Care (IC) in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Als je baby of kind op de IC terechtkomt, is dat zowel voor het kind als voor de ouders een zeer heftige, stressvolle en overweldigende periode. Ouders hebben behoefte aan een beschermende en overzichtelijke plek. Een plek waar ze even kunnen ontsnappen uit alle hectiek, maar toch dichtbij hun kindje kunnen zijn. Die plek willen we hen graag bieden door middel van de Ouderlounge bij de nieuw te bouwen IC. Deelnemers kunnen een sponsoractie aanmaken en zich laten sponsoren voor deelname aan de Urban Walk Utrecht of een donatie doen in het inschrijfformulier.

Schrijf je in!

We zien je graag aan de start in Utrecht. Kortom, wacht niet langer en schijf jezelf in op www.urbanwalkutrecht.nl! Tot zondag 7 november in het Wilhelminapark.