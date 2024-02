Extra editie Pubquiz Camping Ganspoort dinsdag 20 februari

Omdat de quizzen van Upbeatles bij Camping Ganspoort op 13 en 27 februari al eind januari helemaal volgeboekt waren, vindt dinsdag 20 februari een extra editie plaats. Wint jouw team de quiz en daarmee de Camping Ganspoort cadeaucheque ter waarde van 75 euro?

In de Pubquiz Ganspoort test quizmaster Jochem Geerdink van Upbeatles iedere tweede en laatste dinsdag van de maand bij het restaurant op De Helling de kennis van zo’n dertig deelnemende teams. En dat valt in de smaak, al maandenlang zitten de quizzen bij Camping Ganspoort ruim van tevoren volgeboekt. Maar voor de edities van februari liep het helemaal storm. “Vandaar dat we met Camping Ganspoort hebben gekeken of we een extra editie konden doen”, zegt Geerdink.

En dat is gelukt, vandaar dat 20 februari een extra editie plaatsvindt. De quiz start om 20.30 uur, een half uurtje eerder begint de inschrijving. Een team (max. 6p) kan door een mailtje te sturen naar jochem@upbeatles.nl. Vermeld in de mail het aantal personen, of er wel of niet gegeten wordt bij Camping Ganspoort en eventueel een teamnaam.

Een altijd actueel overzicht van de quizzen van Upbeatles vind je op www.upbeatles.nl/agenda.