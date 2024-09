Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht Verbindt!

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Er zijn Utrechtse monumenten die letterlijk deel uit maakten van historische routes of handelsnetwerken, maar in deze editie is er ook aandacht voor monumenten die belangrijk zijn geweest voor de ‘sociale netwerken’ die de Domstad hebben gevormd. In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Feestelijke opening op het Domplein

Op vrijdag 13 september om 19.30 uur wordt de Open Monumentendag Utrecht geopend met een optreden van het Domstad Jeugd Orkest (DJO). Iedereen is welkom om dit muzikale startsein (duur 30 minuten) op het Domplein bij te wonen. Een feestelijk begin voor een editie vol hoogtepunten. Zo is de Domtoren na een jarenlange renovatie ontdaan van alle steigers, is het precies 350 jaar geleden dat een verwoestende storm Domtoren en Domkerk van elkaar scheidde (1 augustus 1674) en viert het DJO haar 30e verjaardag.

Op de openingsavond van de Open Monumentendag komen deze drie elementen samen in de muzikale vertelling ‘Storm op het Domplein’. De compositie van DJO-dirigent Floris Dercksen laat goed zien hoe verbindend erfgoed kan zijn, en hoe de stad Utrecht verbindt: toen en nu. Bij regen vindt het optreden plaats in de Domkerk.

Ook tijdens de Monumentendag op zaterdag 14 september brengt het DJO dit muzikale verhaal ten gehore met een optreden op het Domplein om 12.00 en 13.00 uur (30 minuten).

www.openmonumentendagutrecht.nl