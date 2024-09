Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht Verbindt!

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Er zijn Utrechtse monumenten die letterlijk deel uit maakten van historische routes of handelsnetwerken, maar in deze editie is er ook aandacht voor monumenten die belangrijk zijn geweest voor de ‘sociale netwerken’ die de Domstad hebben gevormd. In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Fietsen langs Spoorwegerfgoed: met of zonder gids

In 1843 werd de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht geopend. Sinds die tijd is Utrecht uitgegroeid tot het centrum van de Nederlandse spoorwegen. Er verrezen niet alleen stations, maar ook kantoren, werkplaatsen, fabrieken en woningen voor spoorwegpersoneel. Een deel daarvan is op Open Monumentendag te bezoeken.

In het centrum leidt de route onder andere langs het woonhuis van spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (Prins Hendriklaan 112), langs de Wachterswoning 47A (Burg. Reigerstraat 9) en het Maliebaanstation, dat dit jaar extra in de schijnwerpers staat vanwege haar 150e verjaardag. Onderweg passeert u het Moreelse Park en de drie grote kantoren van de Nederlandse Spoorwegen en Prorail, met de Inktpot als de meest iconische (niet opengesteld voor het publiek). Maar zeker zo interessant zijn de spoorwegmonumenten buiten het centrum: de Werkspoorfabriek in Zuilen, Villa Concordia (voormalige kalibratiewerkplaats van de NS), de HTMU-loods en Bovenbouwwerkplaats langs de Daalsedijk.

U kunt de fietsroute met of zonder gids rijden. Als u zelf op pad gaat kunt u de route uit de Monumentenkrant volgen. Fietst u liever onder begeleiding van een gids? Vanaf het Maliebaanstation vertrekt ieder uur een gids (om 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur). De volledige route betrekt ongeveer 1,5 uur, met de Werkspoorfabriek aan de Schaverijstraat 11 als eindpunt. Er kunnen maximaal 15 personen mee per groep. Gratis kaartjes zijn verkrijgbaar bij het Centrale Informatiepunt op het Domplein.

www.openmonumentendagutrecht.nl