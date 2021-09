Geveltuinendag bij Steck

Steeds meer Utrechters maken geveltuintjes bij hun huis. Die zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook nog eens goed voor bijen en andere beestjes én voor het afvangen van regenwater.

Beginnen met een geveltuin is heel simpel: je wipt een of twee rijen tegels uit de stoep, graaft een gat van 30 tot 45 cm diep en vult deze met (biologische) tuinaarde. Daarna kun je je plantjes inplanten. De Gemeente Utrecht heeft een handig stappenplan geschreven voor het aanleggen van geveltuinen. Hier vind je ook een aantal voorwaarden waaraan je geveltuin moet voldoen (je mag er bijvoorbeeld geen hekje omheen zetten). En ook fijn: als je met een paar buren aan de slag gaat met het vergroenen van de straat, dan kun je er subsidie voor krijgen.

Welke planten kies je?

De keuze van je planten hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid licht die je geveltuin vangt. Heb je meer dan 5 à 6 uur zon per dag op je gevel? Kies dan voor zonminnende planten. Heb je weinig zonuren? Kies dan voor schaduwplanten. Die willen niet meer dan 2 uur zon op een dag. Alles daartussen noem je halfschaduw. Zelf vinden we lavendel, muurbloem en hemelsleutel heel geschikt voor een zonnige geveltuin en tippen we purperklokje en akelei voor in de schaduw. Denk ook eens aan bij- en vlindervriendelijke planten en/of aan eetbare planten!



Waar let je op bij het planten?

De grootste fout die de meeste geveltuinders maken, is dat ze te veel planten bij elkaar zetten. De plantjes zijn nog klein in het begin, maar als ze groter worden gaan ze elkaar beconcurreren. Grote kans dat veel van je planten dan het loodje leggen. Let dus op de plantafstand die het plantenlabel aangeeft. Nog wat tips? Dompel je nieuwe planten eerst even met de wortels in water voor je ze in je tuin zet. En als je een klimplant kiest, kijk dan of deze geleid moet worden, of dat ie zichzelf vasthoudt aan je gevel. En snoei bijtijds!

Geveltuinendag

Wil je meer weten over geveltuinen? Kom dan naar de Klimaatestafette bij Steck. Zaterdag 25 september staat in het teken van Groeiende Gevels. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn er inlooplezingen, workshops, tips&tricks en een koffie-uurtje. Zaterdag 9 oktober staat in het teken van Schitterende Regen.

Kijk voor meer informatie over de Klimaatestafette op www.steckutrecht.nl.

Adres: Gageldijk 3, Utrecht