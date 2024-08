Herken de tekenen van een verslaving 

Een verslaving is een probleem waar ongeveer twee miljoen Nederlanders op het moment last van heeft. Veel mensen hebben zelf niet eens door dat ze ergens aan verslaafd zijn. Het is dus belangrijk om de tekenen van verslaving te kunnen herkennen, zodat je op tijd hulp kunt zoeken: zowel voor jezelf als voor je dierbaren als dat nodig is. In dit artikel lees je de meest opvallende signalen van een verslaving, en wat je kunt doen als je denkt verslaafd te zijn.

Erge veranderingen in gedrag

Een van de eerste merkbare tekenen van een verslaving is een plotselinge verandering in gedrag. Mensen die verslaafd raken, kunnen zich plotseling anders gaan gedragen dan normaal. Misschien heeft iemand die vroeger elk weekend iets leuks wilde doen spontaan geen behoefte meer om de deur uit te gaan. Of misschien merk je wel een prikkelbaarheid en agressie die er eerst niet was. Deze gedragsveranderingen komen doordat de verslaafde een drang voelt om de stof waar zij aan verslaafd zijn te gebruiken: deze gedachten kunnen zelfs obsessief worden.

Fysieke symptomen

Er zijn veel fysieke symptomen die potentieel verslaving als oorzaak kunnen hebben. Doordat het er zo veel zijn, en de oorzaak van het symptoom ook ergens anders kan liggen, is het belangrijk om naar het volledige plaatje te blijven kijken. Iemand die alleen gewichtsverlies ervaart, is niet per definitie verslaafd. Pas als er meerdere symptomen tegelijkertijd aanwezig zijn, kan dit een teken van verslaving zijn. Veel voorkomende fysieke tekenen van elke vorm van verslaving zijn vermoeidheid, een verandering in het lichaamsgewicht (zowel afname als toename), slapeloosheid, en een verminderde persoonlijke hygiëne. Daarnaast zijn er nog signalen die bij specifieke verslavingen horen. Denk bijvoorbeeld aan trillen en zweten bij mensen met een alcoholverslaving.

Mentale en sociale problemen

Een verslaving heeft ook grote gevolgen voor de mentale gezondheid van de verslaafde, en het sociale leven gaat er meestal ook sterk op achteruit. Mensen met een verslaving kunnen moeite hebben om relaties te onderhouden, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Er ontstaan sneller ruzies, waardoor de verslaafde zich alleen maar eenzamer gaat voelen en zich verder terugtrekt. Dit heeft als verder gevolg dat de verslaafde meerdere mentale problemen gaat ervaren. Stress, depressie, angstgevoelens, en schuldgevoel zijn een paar van de meest voorkomende problemen. De verslaving versterkt deze gevoelens alleen maar meer, en er ontstaat vaak een vicieuze cirkel.

Hoe verder?

Als je het vermoeden hebt dat je een verslaving hebt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Weet dat je niet in je eentje met dit probleem hoeft te blijven zitten. Praat erover met iemand die je vertrouwt, of dat nu een familielid of een vertrouwenspersoon is. Naast praten is professionele hulp zoeken de tweede stap. Dit kan in de vorm van therapie of counseling. Je kunt ook een afkickkliniek overwegen. Het kan helpen om weg te gaan uit je vertrouwde omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar een afkickkliniek in Afrika. Zo vermijd je oude triggers, en leer je in een nieuwe omgeving om te gaan met je problemen.

