Historisch landgoed opent deuren voor heerlijk dagje uit

Het bijzondere Landgoed Vollenhoven opent de deuren voor de Tuindagen. Een mooi evenement waarbij bezoekers plekken te zien krijgen, die normaal verborgen blijven voor het publiek. En tegelijkertijd zijn de dagen een feestje voor het hele gezin. Met verschillende horecapleinen, een uitgebreide markt, kinderactiviteiten, historische lezingen en rondleidingen – dat allemaal in een prachtig 19e-eeuws decor, onder meer bekend van de hitserie Máxima.

Op een paar minuten fietsen vanaf Utrecht, in De Bilt, ligt Landgoed Vollenhoven. Het huis wordt vergezeld door verschillende bijgebouwen als een koetshuis, oranjerie en een ijskelder en zijn allemaal gebouwd tussen 1800 en 1810. Het landgoed wordt ook wel ‘de parel van de Stichtse Lustwarande’ genoemd en de originele gebouwen zijn veelal volledig bewaard gebleven. Ook heel bijzonder is het park in Engelse Landschapstijl en de historische Moestuin. Dit alles is het decor van de Tuindagen Vollenhoven.

Alexander Kneepkens is eigenaar van het bijzondere complex en is een van de initiatiefnemers voor de Tuindagen. “Die werden hier al eerder georganiseerd, maar de vorige eigenaren besloten er zeven jaar geleden mee te stoppen. Wij gaan dit weer in ere herstellen.”

Uitgebreid programma

Het evenement heeft een hoop te bieden. “We hebben verschillende horecapleinen. Een daarvan hebben we Jardin des vin genoemd, de tuin van de wijn. Deze ligt bij de oranjerie waar een heerlijke sfeer beleefd kan worden met goede wijnen en eten. Ook hebben we een tweede horecaplein, voor de snellere hap, taart en koffie. Dit horecaplein ligt bij het landhuis en heeft prachtige uitzicht over de Spiegelvijver.” Ook aan de kinderen wordt gedacht: “Er is een kinderweide met onder meer een springkussen, zweef- en draaimolen. En natuurlijk poffertjes, want bij een feestje voor kinderen horen toch echt poffertjes.”

Verder staat de tuinman klaar om alles te vertellen over de bijzondere tuin: “Op een landgoed is het zelfs gebruikelijk om zo iemand een ‘tuinbaas’ te noemen – want hij heeft een hele belangrijke functie. Hij onderhoudt de tuin, en dat is hier een rijksmonument. Hij kan echt heel interessant vertellen.” Ook is er meer te leren over de geschiedenis van het landgoed: “Er zijn lezingen en op verschillende plekken plaatsen we informatieborden” Dit alles wordt nog verder aangevuld met een uitgebreide markt waar veel lokale producten te vinden zijn.

Hitserie Máxima

Kneepkens: “Het is echt noemenswaardig dat zo dicht bij Utrecht een stukje ongerepte Nederlandse historie te vinden is. Het is altijd privébezit geweest en er is met zorg naar omgekeken. We willen hier de historie laten zien en behouden. Ook wij zijn als eigenaren maar tijdelijk, en we willen dit allemaal bewaren voor de volgende generaties. Wie hier loopt waant zich echt in het decor van de 19e eeuw.” Het is niet voor niets dat scènes uit de hitserie Máxima hier zijn opgenomen. “De scène waar koningin Beatrix en Claus theedrinken met Máxima en Willem-Alexander is hier opgenomen op het overdekte terras. Je hebt er prachtig uitzicht over de vijver. Mensen kunnen daar tijdens de Tuindagen gewoon zelf even gaan zitten en genieten.”

De Tuindagen Vollenhoven zijn 28, 29 en 30 juni met in de avond Tuinconcerten. Op de website tuindagenvollenhoven.nl is veel meer informatie te vinden en zijn tickets te koop voor 8,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Er staat een grote verbouwing van het Landhuis op stapel, dus het is waarschijnlijk ook voorlopig de laatste keer om het landgoed in zijn volledige pracht en praal te zien.