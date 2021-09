Hoera! Utrecht is bijna jarig (900)!

In 2022 vieren we dat de Domstad 900 (!) jaar stadsrechten heeft. Het allerleukste is: hoe deze bijzondere verjaardag gevierd wordt, bepaal jij mede zelf!

Wist je dat Utrecht de tweede stad van het land was? Na Stavoren. Op 2 juni 1122 heeft Utrecht stadsrechten gekregen. Vanaf dat moment was er een bestuur, rechtbank én een economie mogelijk.

Utrecht heeft zich ontwikkeld tot een bruisende stad in het hart van Nederland. Om de 900e verjaardag van de stad te vieren wordt een feestelijk programma opgesteld. Voor en door Utrechters!

Het bijzondere verjaardagsfeest duurt een half jaar. Het begint op de Stadsdag (2 juni 2022) en duurt tot en met Sint Maarten (11 november 2022).

Doe mee met jouw idee!

Waar is het feestje? Waar jij wilt dat het is! Help mee het feestprogramma van Utrecht 900 jaar samenstellen. Of je dat met je buren, vereniging of met je bedrijf doet: het mag allemaal!

Lijkt het je wel wat om 900 kopjes koffie te drinken met de bewoners van een verzorgingshuis in jouw wijk? Laat je fantasie lekker de vrije loop en zet je idee om tot een plan.

Is er iets leuker dan een groot verjaardagsfeest?! Jazeker, een groot verjaardagsfeest met thema! Het thema is ‘Stad zonder muren.’ Het is een verwijzing naar de gastvrijheid van de Domstad.

Je vindt dit thema onder meer terug in de eisen voor de subsidie en het is de bedoeling dat je die koppelt aan jouw plan.

Ondersteuning bij subsidie aanvraag

Heb je al een goed plan om de 900-ste verjaardag te vieren? Vraag dan een financiële bijdrage aan bij de gemeente Utrecht. Het maximale bedrag voor een subsidie aanvraag is €50.000.

Je kunt in twee periodes subsidie aanvragen: voor 1 januari 2022 of voor 1 april 2022. Meer informatie over de voorwaarden en deadlines van de aanvraag vind je op www.utrecht900.nl.

Je ontvangt binnen 13 weken uitsluitsel. Hulp nodig bij je subsidie aanvraag? Team Utrecht900 staat voor je klaar. Stuur een mail naar [email protected] of een appje naar 0618653619.

Ga aan de slag met je idee en laat je inspireren! Op Instagram, Facebook en Twitter worden voorbeelden van plannenmakers gedeeld.