Kelly en Stefan legden een groen dak tegen de hitte: “Bij twijfel, doen!”

Kelly en Stefan kochten een huis in Leidsche Rijn met het idee om deze duurzaam uit te bouwen. Een groen dak op de uitbouw, schuur en fietsenstalling was één van de eerste plannen. “Toen de uitbouw klaar was, zagen we het platte zwarte dak helemaal gloeien van de warmte, dat kon niet goed zijn. En in de nieuwe ruimte in huis werd het bloedheet. We waren overtuigd: geen airco, maar groen op het dak.”

Subsidieaanvraag bij de gemeente

“Een van onze buren tipte ons over de subsidie bij de gemeente. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen dacht: pfff, wat een gedoe,” geeft Stefan toe. “Maar eenmaal bezig viel het alles mee. Het aanvraagsysteem is heel makkelijk. We dienden gegevens, een schets van onze plannen en voor-en-na-foto’s in. We vroegen een hoveniersbedrijf om advies en zij legden het groene dak vervolgens aan. Met een paar uurtjes waren ze klaar en waren de uitbouw en de twee schuren beplant met sedumplanten en netjes afgewerkt. Uiteindelijk werd ongeveer de helft van de kosten gedekt door de subsidie van de gemeente.”

“We hebben weinig werk aan het groene dak, maar wel veel profijt. We zijn er echt heel erg blij mee.”

Weinig moeite, veel winst

Na de aanleg groeiden de sedumplanten direct goed. Kelly vertelt: “Alleen als de plantjes door langdurige hitte rood worden, moeten we ze even besproeien. Ook strooien we een keer per jaar korrels om de planten te voeden, maar verder hebben we er weinig werk aan. En wel veel profijt. De temperatuur in de ruimte onder het dak is nu een stuk aangenamer, het is goed voor de biodiversiteit en het regenwater loopt rustiger weg doordat het even wordt vastgehouden. We zijn er echt heel erg blij mee. Bij twijfel: doen!”

Groene Buren-groep

Langzaam kleurt ook de rest van hun buurt in Leidsche Rijn groen. “Samen met een aantal buren hebben we een Groene Buren-groep. Daarin bespreken we duurzame initiatieven. We hebben bijvoorbeeld graswadi’s, dat zijn greppels waardoor regenwater beter wegloopt, in zelfbeheer genomen en bezaaid met zonnebloemen. En we delen ook tips, zoals die over de groene daken. Die zien we nu door de hele straat. Dat is toch prachtig? Onze achterbuurman bedankte ons ook al, hij heeft vanuit zijn werkkamer perfect uitzicht op ons groene dak.”

Sinds 1 juli 2024 is het minimumoppervlakte groen verlaagd van 10m2 naar 6m2. Ook zijn de vergoedingen verhoogd. Met de subsidie krijg je maximaal de helft van een groen dak vergoed. De gemeente subsidieert daarnaast een bouwkundig advies om te bepalen of je dak het gewicht van het groen kan dragen. Op utrecht.nl/groenblauwedaken vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie.

Tip: de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) biedt nu extra betaalbare groene daken aan via een grote inkoopactie. Je hebt al een groen dak vanaf 25 euro per m2. Op nmu.nl (kopje Servicepunten, Duurzame daken) vind je meer informatie.