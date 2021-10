Kerst en winterse sferen tijdens Wintergloed bij Steck

Heb je ook zo’n zin in de knusse wintermaanden? Bij tuincentrum Steck kun je vanaf 1 november tot en met 9 januari terecht voor Wintergloed, een winterse beleving met Kerst, licht en leven in de hoofdrol.

De winkel is in feestelijke, winterse sferen aangekleed. Je vindt er kerstbomen, ballen en slingers, maar Steck viert de wintermaanden wat breder dit jaar. Waar mogelijk hebben we verantwoorde cadeaus en kerstdecoratie, én we betrekken de natuur in ons feest met onder andere een aantrekkelijk programma.

Oorsprong

Wist je dat Kerst deels is ontstaan uit de Midwinterfeesten die de Germanen aan het begin van onze jaartelling vierden? Op de kortste dag van het jaar vierden ze dat de lente de winter zou overwinnen en dat ze weer voedsel konden gaan verbouwen. Dat deden ze onder andere door het plaatsen van een versierde boom in het midden van het dorp. Hier komt onze kerstboom vandaan.

Een echt goed cadeau?

December is een maand van samen zijn en van elkaar cadeautjes geven. Dat laatste is ooit ontstaan als wens voor voorspoed en de terugkeer van het licht. Steck staat graag stil bij deze (van oorsprong Romeinse) traditie. Wil je dit jaar iets bijzonders geven? Kies dan voor een verantwoord cadeau. Bij Steck vind je mooie geschenken waar je niet alleen je familie, maar ook de planeet een groot plezier mee doet. Of kies voor een gezamenlijke beleving: samen iets doen is minstens zo waardevol. Tijdens Wintergloed kun je deelnemen aan allerlei fijne, winterse activiteiten bij Steck, die je samen (of alleen!) kunt doen.

Het leven vieren

Het is de ultieme kerstgedachte: dankbaar zijn voor ons plekje op deze bijzondere aardbol.

Hoewel we allemaal deel zijn van een ecosysteem, lijken we dat soms een beetje te vergeten in onze drukke, stadse levens. Met Wintergloed besteedt Steck extra aandacht aan de natuur en onze verbinding ermee. We hopen dat je in deze donkere dagen niet vergeet om ál het kostbare leven om ons heen te waarderen. Binnen én buiten. Wij helpen je een handje.

Het licht vieren

Zonder licht geen leven. De Germanen hadden dat al door. Daarom kun je tijdens Wintergloed bij Steck niet alleen genieten van fijne vuurtjes, lampjes en kaarsjes, maar kom je er ook alternatieve kersttaferelen tegen die een glimlach op je gezicht bezorgen. Er is aandacht voor lichtgevende wondertjes uit de natuur en je leest hoe fotosynthese werkt.

Wintergloed bij Steck vindt plaats van 1 november 2021 t/m 9 januari 2022. Te vinden op Gageldijk 3, Utrecht