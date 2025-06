Keti Koti bij ZIMIHC theater Zuilen

Op 1 juli vieren en herdenken we met Keti Koti de afschaffing van de slavernij op Suriname en de Nederlandse Antillen. Op 29 juni kun je alvast terecht bij ZIMIHC theater Zuilen voor een feestelijk dag- en avondprogramma voor jong en oud. Lees hieronder wat er te doen is!

13:00 Workshop Seasession Ensemble: Afrikaanse dierenmaskers (foyer)

In de Afrikaanse mythologie hebben maskers magische krachten. Wanneer een mens een masker opzet zou hij veranderen in een wezen dat contact kan maken met de wereld van de voorouders (de geesten).

14:00 ‘Babar en het ontstaan van de wereld’ (5+) (€ 8-12) SeaSession Ensemble & Mylo Freeman

Een prachtig theatraal concert met 10 musici van Seasession ensemble, verteller Dennis Rudge en live tekeningen en animaties van Sjeng Schupp. Kinderboekenschrijver Mylo Freeman schreef een gloednieuw Afrikaans scheppingsverhaal waarin planeten en dieren de hoofdrol spelen en de beroemde olifant Babar zijn avonturen beleeft.

15:00 Opening door Izaak Campbell en plengoffer door Gina Avans

Izaak Campbell opent buiten het festival en geeft dan het woord aan Gina Avans en haar moeder Cornelly Chan A Hung. Zij laten ons kennismaken met de Surinaamse cultuur, tijdens een winti-ritueel (plengoffer) wordt water uit een kom gemaakt van een kalebas gesprenkeld en worden de voorouders en het leed dat zij tijdens de slavernij moesten ondergaan, herdacht. Ook wordt moeder aarde voor haar gaven bedankt.

De tekst loopt door onder de foto.

15:30 Interactief optreden Djembé Amara Diabate

Amara Diabate geeft een djembéworkshop waarbij iedereen kan voelen wat het ritme, geluid en het gevoel van de djembé opwekt. Je mag meedoen, maar ook gewoon kijken en luisteren.

16:00 ‘Noem het een droom’ – Theaterschool Utrecht

Deze voorstelling speelt zich af op een voormalige plantage in Suriname, nu een luxe resort. Wat begint als een gewone vakantie, verandert voor de jonge Ravi in een ontdekkingstocht door de geschiedenis. Samen met Jen stuit hij op verhalen die verborgen liggen onder het oppervlak van het resort. Dromen, herinneringen en de stem van Ravi’s oma brengen het verleden tot leven – het verleden van slavernij, verzet en onderdrukking. Door hun ogen wordt duidelijk hoe het koloniale verleden nog steeds voelbaar is in het heden: in de plekken, de mensen, de verhoudingen. Het publiek beleeft deze voorstelling via audio (koptelefoons), waardoor de verbeelding geprikkeld wordt en het luisteren een persoonlijke ervaring wordt.

16:45 Interactief optreden Afrodance Serge Koffi

Serge Koffi komt oorspronkelijk uit Ivoorkust maar woont en werkt al jaren in Utrecht als dansdocent en choreograaf. Hij verzorgt tijdens het festival een interactief optreden afrodance waarbij hij begeleidt wordt door twee percussionisten.

De tekst loopt door onder de foto.

17:15 Muziek optreden SC Extended

SC Extended is een show & entertainment band uit Utrecht. Deze “allround groovy” band brengt heerlijke Caribische klanken. Terence Durgaram speelt keys én organiseert mede het festival.

18:00 Dans optreden Kula Skoro

Kula Skoro is bedacht en opgezet door Jose Tojo, freelance theatermaker, percussionist en docent Afro-Surinaamse dans. Samen met een groep enthousiaste en getalenteerde danseressen staat het gezelschap regelmatig op grote en kleine podia in binnen en buitenland.

18:30 Koto voordracht door Cornelly Chan a Hung

Gina Avans en Cornelly Chan a Hung geven een koto voordracht en uitleg over het binden van Angisa hoofddoek waarmee tot slaaf gemaakte vrouwen in Suriname met elkaar communiceerden. Deze presentatie gaat over in een muzikaal feest, waarbij Gina en Cornelly dansen met de koperen emmer op het hoofd voor en met het publiek

18:30 Livemuziek door Surinaamse muziekgroep Ghabiang Boys

Ghabiang Boys is een Surinaams-Nederlandse band. De kaseko-band werd opgericht in 1987 door bandleider Marlon Vrede in Paramaribo. Met 34 jaar aan muzikale geschiedenis en 9 getalenteerde bandleden, hebben ze een legendarische status bereikt. Het laatste uur wordt een groot feest: samen vieren we Keti Koti 2025!

Kijk voor meer informatie op www.zimihc.nl/agenda/zuilen-viert-keti-koti.

ZIMIHC theater Zuilen

Prinses Christinalaan 1

3554 JL Utrecht