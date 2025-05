Kijk eens anders in seizoen 25-26

Op zondag 1 juni om 10.00 uur gaan de meeste voorstellingen van het nieuwe theaterseizoen van Stadsschouwburg Utrecht in de verkoop. Dit zijn een paar van de voorstellingen die je komend seizoen bij de schouwburg kunt zien, maar er valt nog meer te ontdekken!

Dear Evan Hansen | MediaLane + TheaterAlliantie | 10 t/m 12 oktober

Deze aangrijpende Broadway en West End musical van de schrijvers van ‘The Greatest Showman’ en ‘La La Land’ gaat over de onzekere Evan. Hij raakt verstrikt in zijn eigen goedbedoelde leugen. Hoe ver wil en kan hij gaan om de leugen in stand te houden?

Carnaval der dieren 4+| La Llave Maestra | 22 oktober

La Llave Maestra en Valdivia’s Kamerorkest brengen met veel creativiteit het beroemde ‘Carnaval der Dieren’ van Camille Saint-Saëns tot leven. Olifanten, schildpadden, zwanen, walvissen, kwallen, giraffen en manta’s, ze komen allemaal voorbij in deze schilderachtige ode aan het dierenrijk. Te zien tijdens jeugdtheaterfestival Herfststukjes (18 t/m 26 oktober).

Prinses Arabella, de musical 5+ | Dawn Collective, de Toneelmakerij en Theater de Krakeling | 2 november

Deze heerlijke familievoorstelling zit vol aanstekelijke muziek, humor en prachtige kostuums. Het eigenwijze prinsesje uit de geliefde boeken van Mylo Freeman vindt het hoog tijd voor een nieuw volkslied en besluit er zelf een te maken. Een vrolijk en kleurrijk verhaal over samenwerken, de baas zijn en omgaan met verschillen.

Verbroedering | Roel en Jos van Maalderink | 14 november

Roel en Jos, de totaal van elkaar verschillende broers, gaan samen het theater in. ‘Verbroedering’ wordt cabaret over de democratie die onder vuur ligt, het klimaat dat naar de klote gaat en de polarisatie die steeds verder oploopt. Hoe lossen we die problemen op? Met Roel of met Jos?

Benieuwd naar de rest van het programma? Bekijk het volledige programma op ssbu.nl.