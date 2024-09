Klein gebaar, groot effect! #Utrechtaardig

We leven in een sterk geïndividualiseerde maatschappij. Intensief scherm- en telefoongebruik, ook op openbare plekken, belemmeren spontaan menselijk contact. Veel mensen ervaren een gevoel van afgescheidenheid, van eenzaamheid en er niet bij horen. Op 26 september brengen Utrechtse ondernemers daar verandering in!

Tijdens de allereerste Gewoon een beetje extra aardig-dag staan verbinding en elkaar helpen met kleine dingen centraal. De dag vormt de aftrap van de Landelijke Week tegen Eenzaamheid, In de binnenstad van Utrecht bundelen zo’n 75 ondernemers hun krachten om een tsunami aan vriendelijke acties te creëren.

Zo zingen De Ontsaaiers een ode op maat, stelt sportschool De Workout gratis dagpassen ter beschikking, nodigen Stadsjochies hun buurtbewoners uit voor een rondleiding en wat lekkers, stelt ZIMIHC gratis kaarten beschikbaar voor hun theater, komt het vriendelijkheidsbankje naar de binnenstad en worden er door verschillende ondernemers koffie, complimenten, smoothies en geluksstenen uitgedeeld om de bezoekers van de binnenstad onder te dompelen in vriendelijke aandacht.

Vriendelijkheid werkt aanstekelijk: een vriendelijk gebaar kan een kettingreactie van positieve (re)acties in gang zetten. Deze zullen zichtbaar, voelbaar en zelfs meetbaar zijn bij alle mensen die hierbij betrokken zijn (gevers én ontvangers) alsook bij mensen die getuige zijn van de acties. Uit onderzoek weten we dat alleen al het zien van spontane, vriendelijke acties mensen aanzet tot het zelf iets aardigs doen voor iemand anders. Op basis van de positieve ervaringen van deelnemers (gevers) en bezoekers (ontvangers) zullen zij ook zelf vaker dit gedrag gaan vertonen. De dag zal naar verwachting een groot rimpel effect hebben in de stad (en zelfs daarbuiten)!

De Gewoon een beetje extra aardig-dag is een initiatief van de Utrechtse Uitdaging en de GeluksBV en tot stand gekomen in samenwerking met Utrecht Omarmt, Utrechtse ondernemers en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. Wil jij weten welke ondernemers er allemaal mee doen? Bekijk de website.