Kleinere verpakkingen voor een beter milieu

Producenten hebben de neiging om hun producten in een te grote verpakking te leveren. Dat staat beter dan een verpakking die precies goed is. Als mensen een grote fles kopen dan hebben ze het idee dat ze waar voor hun geld krijgen. Toch begint dat idee een beetje te veranderen. Want een grotere fles bevat meer plastic en plastic is slecht voor het milieu. Het breekt heel lastig af en bovendien is het milieubelastend om het te produceren. Wel wordt er steeds meer gerecycled.

Hoe komt de shampoo in een passende fles?

Als je een fles shampoo koopt, of schoonmaakmiddel of een chemisch middel, dan vraag je je misschien wel eens af hoe die vloeistof in de fles komt. Ja, met een machine, dat is logisch. Er staan geen honderden mensen flessen te vullen, die tijd is al heel wat decennia voorbij. Maar heel precies vloeistoffen afvullen is nog altijd vakwerk. Zeker als het gaat om gevaarlijke stoffen. Want daar mag natuurlijk niet mee worden gemorst. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren zoals brandgevaar of gezondheidsrisico’s bij het vrijkomen van bepaalde dampen. Daarom hebben sommige bedrijven zich hierin gespecialiseerd.

Kleine en grote hoeveelheden

Een bedrijf dat vloeistoffen afvult doet dit met kleine hoeveelheden maar ook met tanks en grote vaten. Een bedrijf als JBC Solutions kan vloeistof afvullen in honderden liters, maar ook in flesjes met slechts een paar milliliter. Dit bedrijf heeft hier inmiddels zoveel ervaring dat zij één van de belangrijkste leveranciers zijn van deze dienstverlening. Bedrijven plaatsen er nieuwe en terugkerende orders voor het afvullen van hun producten. Deze worden vervolgens gedistribueerd voor verkoop in binnen- en buitenland.

Steeds meer aandacht voor milieuvriendelijke verpakkingen

Voor het maken van verpakkingen voor vloeistoffen, maar ook voor andere producten, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Ook letten fabrikanten er op dat de verpakking passend is. Consumenten zijn niet meer gevoelig voor grote flessen. Ze letten er nu juist veel meer op dat de fles gewoon normaal is afgevuld en dat er geen sprake is van een grote verpakking met een kleine inhoud. Datzelfde geldt voor verpakkingen van bijvoorbeeld snoep, chips en zoutjes. Door te besparen op verpakkingsmateriaal kunnen de fabrikanten hun product ook beter betaalbaar houden. Als de consumenten vervolgens goed aan afvalscheiding doen kan de verpakking voor hergebruik worden gerecycled.

Onnodige verpakkingen

Naast minder verpakkingsmateriaal zijn er ook nog producten die volgens consumenten helemaal niet verpakt hoeven te worden. Ook daar wordt steeds meer aandacht aan besteed. De komkommers liggen weer zonder plastic omhulsel op de groente afdeling in de supermarkt. Steeds meer supermarkten bieden herbruikbare tasjes aan voor het kopen van losse groente zoals tomaten, sperziebonen en fruit. Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de hoeveelheid plastic die wordt afgedankt. Want ondanks steeds betere recycling gaat er ook nog altijd veel verloren, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Hieruit komt overigens ook naar voren dat afvalscheiding bij de bron, dus de consument, vaak minder efficiënt is dan scheiding door een afvalverwerkingsbedrijf.