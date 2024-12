Kom samen aftellen naar 2025 op het Jaarbeursplein

Nog geen plannen voor de jaarwisseling? Kom naar het gratis aftelmoment op het Jaarbeursplein! Een feest zonder vuurwerk, mét een lichtshow en muziek voor jong en oud. Ook organiseert de gemeente gratis activiteiten als de lichtroute en het game-event. Kortom: er is voor ieder wat wils!

Het aftelmoment | 31 december

Dit jaar luidt Utrecht het nieuwe jaar in met een centraal aftelmoment. Op 31 december barst het feest los op het Jaarbeursplein! DJ Yorit zorgt voor de perfecte feeststemming, gevolgd door een spectaculair liveoptreden van Weekend Warriors. Verwacht een show met mash-ups en medleys uit de jaren 90, de top 2000 en de laatste hits. Een feestelijke avond vol plezier en herkenning voor jong en oud. Kom lekker op tijd, want vol = vol!

Programma voor alle leeftijden (gratis)

van 21.30 tot 01.00 uur

Tekst loopt door onder afbeelding

Ook aan de jonge Utrechters is gedacht. Zij vieren de jaarwisseling al eerder op de dag. Met een vrolijke muzikale wereldreis ontdekken we samen de tradities van de jaarwisseling in andere landen. We zetten de klok alvast een paar uur vooruit en tellen tussen 17.30 en 18.30 uur af naar 2025 op het Jaarbeursplein, met een betoverende lichtshow.

Programma voor kinderen (gratis)

van 17.30 tot 18.30 uur

Meer info over het aftelmoment

Tekst loopt door onder afbeelding

De lichtroute | 28 december t/m 3 januari

Geniet van een route vol lichtkunst langs iconische gebouwen en plekken. Wandelend of op de fiets kom je onder andere langs Molen de Ster, het Centraal Museum, het Spoorwegmuseum en de Cereolfabriek in Oog in Al. De route is niet alleen een visueel spektakel, maar ook een interactieve ervaring. Dus trek je warme jas aan, laat je leiden door het licht en geniet!

Meer info over de lichtroute

Tekst loopt door onder afbeelding

Het game-event | 31 december

De 2000m² Karma Kebab Depot opent haar deuren voor een onvergetelijke oudejaarsdag. Samen met Games XL presenteren zij een dag vol spanning, plezier en unieke levensgrote game-ervaringen.

Speel XXL-Duckhunt, stap zelf in de rol van Pacman en daag je vrienden en familie uit in interactieve, live spellen. Of je nu komt om te gamen, als toeschouwer wilt genieten of gewoon gezellig wilt bijpraten met oliebollen: iedereen is van harte welkom!

Meer info over het game-event

Wil je meer weten over oud en vanaf nu in Utrecht? Kijk dan op http://oudenvanafnu.nl/.