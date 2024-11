Kom schaatsen en borrelen op het Jaarbeursplein

UTRECHT – Deze winter opent U on Ice: een grote overdekte schaatsbaan met een gezellige kerstmarkt midden op het Jaarbeursplein. Van 3 december tot en met 22 december kun je hier dagelijks terecht voor schaatsplezier en andere leuke activiteiten voor jong en oud. Gratis en voor iedereen toegankelijk.

Gratis overdekt schaatsen

Dit gloednieuwe kerstevenement in het hart van Utrecht belooft een unieke ervaring te worden. Want naast de schaatsbaan worden er ook sfeervolle chalets geplaatst waar je terecht kan voor winterse lekkernijen als verse wafels, een stevige daghap en een warme glühwein. De perfecte gelegenheid voor families, vrienden en collega’s om gezellig te genieten in het hart van de stad.

Duurzaam en toegankelijk

Wat dit evenement extra bijzonder maakt, is dat we een kunststof schaatsbaan plaatsen. Er is geen energie nodig om deze koel te houden. De schaatsen zijn in diverse maten gratis te leen op locatie. Voor wie (nog) niet kan schaatsen, moeilijk ter been is of in een rolstoel zit, hebben we speciale schaatsstoelen beschikbaar.

Kinderactiviteiten of borrelen

Ook organiseren we dagelijks activiteiten voor kinderen. Elke woensdag- en zaterdagmiddag staat er iets op de agenda zoals schaatsen met pieten, discoschaatsen, een bezoekje van je favoriete prinsessen of superhelden. We organiseren een prikkelvrije dag voor wie liever de drukte vermijdt; en natuurlijk ben je elke vrijdag na je werk welkom op de après schaats!

Praktische informatie:

Jaarbeursplein, Utrecht

3 december t/m 22 december

Dagelijkse openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur, en in het weekend van 10.00 tot 20.00 uur

Volledige programma:

Bekijk de agenda op beurspleinutrecht.nl/uonice

U on Ice is mogelijk gemaakt door de Ondernemers aan het Beursplein en het Ondernemersfonds Utrecht