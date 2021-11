Koop je duurzame kerstboom bij tuincentrum Steck in Overvecht!

Steeds meer mensen denken bewust na over een duurzame kerstboom. Dat is een goed teken! Maar wat is een ‘duurzame’ kerstboom eigenlijk, en hoe kom je eraan?

Bij Steck vind je een brede keur aan echte kerstbomen: Nordmannen en sparren uit Denemarken in verschillende maten, klein en groot. Dit jaar is Steck voor het eerst ook een samenwerking aangegaan met Duurzame Kerstbomen. Als je via hun site een boom bestelt, dan kun je deze ophalen en terugbrengen bij Steck. Het overgrote deel van de sparren wordt in januari door dit sympathieke initiatief teruggeplant op landgoederen. De Nordmannen zijn helaas niet geschikt om terug te planten. Deze worden versnipperd en uitgestrooid op diezelfde landgoederen. Dit om het natuurlijke proces van composteren te versnellen. Op deze manier wordt óók dit type sparren teruggegeven aan de natuur.

Kunstboom of echte boom?

In de collectie kerstbomen pakken we dit jaar ook uit met mooie – niet van echt te onderscheiden – kunstbomen. Deze lijken misschien niet duurzaam, maar de milieubelasting van een kunstboom die 15 tot 20 jaar meegaat, ligt volgens Milieucentraal aardig in de buurt van elk jaar een nieuwe boom kopen. Kies je voor een kunstboom, kies dan voor een boom van goede kwaliteit die ook daadwerkelijk zo lang mee kan gaan.

Autoritje

De klimaatimpact van een echte boom is ongeveer gelijk aan 25 kilometer autorijden in een benzineauto. Dus waar je je boom ook haalt: haal hem dichtbij. Als je vanuit Utrecht met de auto een geadopteerde boom gaat halen op de Utrechtse Heuvelrug, dan is die boom al meteen minder duurzaam dan een boom die je dichtbij haalt. Wil je het écht goed doen, dan haal je je boom met een (bak)fiets.

Verantwoorde cadeaus en decoratie

De cadeaus die je onder je boom legt of de versiering die je erin hangt, hebben samen ook een ecologische voetafdruk. Die is waarschijnlijk groter dan die van de boom zelf. Steck is nog (lang) niet 100% duurzaam, maar al enige tijd werken we wel aan het uitbreiden van ons assortiment in die richting. Je vindt bij ons nu ook mooie kerstcadeaus van lokale makers en duurzame decoratie, zoals de grappige vilten beestjes van Felt so good of Windy Roads. Of kies je liever voor de in Nederland gekweekte en gedroogde droogbloemen van Van Dijck?

Wintergloed

Tot 9 januari staat Steck in het teken van Wintergloed, een winterse beleving die net wat anders is dan de traditionele Kerstshow. Met een breder, tijdlozer assortiment, dat wat meer losstaat van de laatste trends. En met fijne workshops en events, en aandacht voor de verbinding tussen mens en natuur, proberen we de donkere dagen op onze eigen manier te verlichten. Kom je gauw een kijkje nemen?

