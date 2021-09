Kunst en cultuur tijdens het Uitfeest

Een tijd lang is de culturele sector gesloten gebleven en de Utrechtse culturele instellingen kunnen niet wachten om het publiek weer te kunnen ontvangen. Tijdens het Uitfeest 2021 op zaterdag 11 en zondag 12 september word je met open armen ontvangen met onder andere vooruitblikken op het nieuwe culturele seizoen, proeflessen en rondleidingen.



Tijdens het Uitfeest openen de culturele instellingen van Utrecht hun deuren en ontdek jij wat onze stad aan kunst en cultuur te bieden heeft. Het hele weekend ontdek je op een veilige manier een programma met een divers aanbod van verschillende kunstvormen. Of nu wilt proeven van theater, je laat meeslepen door indrukwekkende dans of beeldende kunst van lokale artiesten komt bewonderen: er is voor elk wat wils! Naast het beleven van het programma als publiek zijn er ook diverse (proef)lessen waarin je nieuwe talenten bij jezelf kunt ontdekken.



Beeld: Sesar Toneel

Programmering

Bij het Werftheater kun je de hele zondag binnenlopen voor voorproefjes van artiesten die hier aankomend jaar te zien zullen zijn, zoals een optreden van cabaretier Huibert-Jan Roest en een muzikale theatervoorstelling van Yvonne en Clous. Op Fort Ruigenhoek kun je zondag om 18:00 uur een gratis muziekoptreden van Gita Buhari bijwonen als onderdeel van Festival Tweetakt. Ook krijg je tijdens het Uitfeest bij IMPAKT een sneak preview van de tentoonstelling Face Value, die vanaf 18 september te zien zal zijn. Ook voor kids is er genoeg te beleven. Zo kun je bij Bibliotheek Utrecht een gratis film (2+) kijken, proeflessen volgen bij ZIMIHC Theater Wittevrouwen of creatief bouwen bij Lego Young Engineers.

Beeld: Roel van Berckelaar

Op www.culturelezondagen.nl vind je een overzicht van alle programma onderdelen. In verband met de coronamaatregelen zit er aan sommige activiteiten en maximum aantal deelnemers, dus zorg dat je je op tijd aanmeld via de programmapagina’s op de website.