Makkelijk thuis een cholesteroltest doen

Ingrid de Ronde (71) krijgt een wake-upcall als een goede vriendin een hartinfarct krijgt. Zou dat haar ook kunnen overkomen?



“We hadden het weekend ervoor nog een wandeling met elkaar gemaakt en ineens was ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt Ingrid. “Afschuwelijk om te horen. En ik dacht gelijk: zou dat mij ook kunnen gebeuren?”

Ze gaat op zoek naar informatie over hartaandoeningen en ontdekt dat cholesterol een van de grootste boosdoeners is. “Gek genoeg had ik er nooit bij stilgestaan dat cholesterol zo’n sluipmoordenaar is. Ik wist wel dat het niet goed is, maar niet dat het zo ernstig kon zijn.”

Om het zekere voor het onzekere te nemen besluit Ingrid een cholesteroltest te doen. Daarvoor komt ze terecht bij Directlab Online. “De drempel viel helemaal weg toen ik las dat ik zelf thuis bloed kon afnemen uit mijn bovenarm. Dat zou in een officieel laboratorium onderzocht worden.”



Comfortabel

De test valt haar enorm mee. Het apparaatje waarmee ze bloed afneemt, kan ze zelf makkelijk bedienen met één hand. “Ik voelde er haast niets van.” Maar het belangrijkste is natuurlijk de uitslag die ze drie dagen later krijgt.

“Mijn cholesterolgehalte is gelukkig niet te hoog. Ik ben er wel achter gekomen dat mijn HDL-cholesterol juist aan de lage kant is. Dit ‘goede cholesterol’ helpt bij het opruimen van het cholesterol uit het bloed en zou dus hoger mogen zijn.”

Met de testuitslag gaat Ingrid aan de slag. Ze voegt meer gezonde vetten toe aan haar voeding en blijft lekker wandelen, want beweging helpt ook. Vorige week heeft ze voor het eerst weer een wandeling gemaakt met haar vriendin.

“Ik ben ongelofelijk blij dat ze er nog is. Die ochtend hebben we even over onze gezondheid gepraat, maar vooral genoten van de natuur. We weten nu allebei dat het niet vanzelfsprekend is om gezond rond te lopen.”



Medische cholesteroltest

De thuistests van Directlab Online zijn officiële medische tests zoals bij de huisarts. De zelf afgenomen monsters gaan naar een professioneel laboratorium voor onderzoek. De uitslagen hiervan worden beoordeeld door specialisten en gaan gepaard met een advies voor de verstandigste vervolgstap.

Een test van Directlab Online is verkrijgbaar zonder indicatie of verwijzing en de uitslag volgt binnen drie werkdagen. Directlab Online is geaccrediteerd en wordt ondersteund door onder meer het National eHealth Living Lab, SAN Centra voor Medische Diagonostiek en nationale accreditatie-instantie RvA.

Zelf een cholesteroltest doen? Het is makkelijker dan ooit via DirectlabOnline.nl

‘Het is niet vanzelfsprekend om gezond rond te lopen’