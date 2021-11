Makkelijk thuis een soatest doen

Kim Vervoort (20) is totaal overdonderd als haar ex appt dat hij chlamydia heeft. Eerst schiet ze in de stress, dan pakt ze door en regelt ze een test voor zichzelf.



“Ik wist dat ik het beste snel een test kon doen”, zegt Kim nu. “Anders zou ik ermee blijven rondlopen en dat vond ik het niet waard.” Ze klopt aan bij de GGD, maar die heeft een wachtlijst van een paar weken. Hoewel Kim geen klachten heeft, wil ze niet zo lang wachten. Ze heeft namelijk al gelezen dat vrouwen meestal niets merken van chlamydia.

De GGD adviseert haar naar een kliniek te gaan die binnen een dag duidelijkheid biedt, maar daar slaat Kim steil achterover van de kosten. “Veel en veel te duur. Ik ga niet meer dan honderd euro neertellen voor een soatest.”

Zo gepiept

Uiteindelijk komt Kim terecht bij een thuistestlaboratorium, Directlab Online, dat haar snel kan helpen voor een schappelijke prijs. “Het was ook nog een erkend laboratorium waar de test door een medisch professional werd beoordeeld. Dat gaf me een goed gevoel, al voordat ik de test had gedaan.”

De test zelf is zo gepiept. Je neemt met de kit een monster en stuurt dat op naar het laboratorium. Een paar dagen later krijgt ze de uitslag: Kim heeft geen chlamydia. “Ik was zó opgelucht. Ik rekende er echt op dat ik het had. Als ik ooit weer twijfel, weet ik waar ik zijn moet. Die onzekerheid was killing.”

Betrouwbare soatest

De thuistests van Directlab Online zijn officiële medische tests zoals bij de huisarts. De zelf afgenomen monsters gaan naar een professioneel laboratorium voor onderzoek. De uitslagen hiervan worden beoordeeld door specialisten en gaan gepaard met een advies voor de verstandigste vervolgstap.

Directlab Online voldoet aan de kwaliteitseisen van Soa Aids Nederland, is geaccrediteerd en wordt ondersteund door onder meer National eHealth Living Lab, SAN Centra voor Medische Diagonostiek en nationale accreditatie-instantie RvA.

