Marja is vrijwilliger bij U Centraal: ‘Mensen zijn bewonderenswaardig open’

Marja Bakker (68) helpt als financieel vrijwilliger bij Stichting U Centraal inmiddels al zeven jaar Utrechters met het op orde houden van hun administratie. Ze bespreekt met hen waar ze nu staan en hoe nu verder te gaan. Marja zorgt dat mensen meer overzicht krijgen over hun financiën en minder geldzorgen. Soms gaat ze thuis bij hen langs, ze geeft een paar keer per jaar cursussen en een keer per week ondersteunt ze inwoners op de locatie van Buurtteam Lunetten.

Als financieel vrijwilliger doet Marja niet de administratie van haar cliënten, maar ze biedt tijdelijk haar hulp aan. Bijvoorbeeld door samen met hen post te lezen en te sorteren, te helpen met toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst of samen een overzicht te maken van inkomsten en uitgaven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat cliënten weer zelfstandig hun administratie en geldzaken op orde kunnen houden.

Cursussen geven is iets dat Marja goed bevalt. “De interactie is fijn en meestal vormen de cursisten een hechte groep waarin ze elkaar helpen. Ze zijn bewonderenswaardig open over hun problemen.” Cursisten leren heel veel van elkaar, zegt Marja. “Mensen die in principe wel voldoende geld hebben, leren van mensen die al jaren van het absolute minimum rondkomen. De cursisten geven elkaar tips over besparen en manieren om je administratie bij te houden. Want uiteindelijk moet iedereen het op zijn eigen manier doen.”

Oerwoud van regels

Marja hoeft de cursisten niet aan te moedigen om hun verhaal te delen. “Dat gebeurt spontaan. Iedereen heeft door dat ze daar zitten met dezelfde reden: om wat te leren. En mensen voelen zich vrij om alles te vertellen: er wordt niet over elkaar geoordeeld.” Zelf leert Marja ook van haar vrijwilligerswerk. “Ik leer zelf dat iedereen in een eigen tempo stappen moet zetten. Bij de een is bewustwording het doel, bij de ander een compleet uitgewerkte administratie.”

Maar wat ze nog veel belangrijker vindt, is dat ze leert hoe wet- en regelgeving uiteindelijk in de praktijk uitpakt en wat voor nadelige gevolgen die soms op mensen heeft. “Je probeert mensen te helpen in het oerwoud van regels. En je probeert hulpmiddelen aan te reiken om meer grip te krijgen en te houden op je financiële situatie. Of je bevestigt mensen dat ze het al heel goed doen, want ook dat is vaak het geval.”

‘Ontzettend knap’

Tot nu toe werkte ze bijna haar hele leven in de IT (Informatietechnologie). “Dat was altijd met mensen die redelijk tot goed verdienden. Dan is dit een hele andere wereld. Hier leeft het merendeel op of net boven het minimuminkomen.” Zo ontmoette ze tijdens een van de cursussen een vrouw die met haar gezin moest rondkomen van tachtig euro per week. “Het is ontzettend knap als je daar (noodgedwongen) van kunt rondkomen”, zegt Marja. “Die mensen zeggen vaak: ‘Als het moet, kan het’. Een heleboel van hen houden ook gewoon hun humor. Ze zijn niet alleen maar aan het klagen.”

Dat geldt ook voor een van haar eerste cliënten. “Die man zat behoorlijk in de schulden, zonder een goede mogelijkheid om daar op afzienbare termijn uit te komen.” Zijn situatie heeft indruk op Marja gemaakt. “Ik maakte voor het eerst het fenomeen mee van stapels ongeopende post. Samen spitten we alles door en zochten uit om welke schulden het precies ging.” Het maakte indruk op Marja dat hij ondanks alles niet bij de pakken neer ging zitten. “Een tijd later fietste ik door de stad en hoorde ik heel hard ‘Hee Marja’. Dat was hij. Hoe moeilijk zijn situatie ook was, hij bleef positief. Mensen zijn toch in staat om ervoor te zorgen dat ze door kunnen leven.”

Over U Centraal

Welzijnsorganisatie U Centraal helpt inwoners van Utrecht met informatie en ondersteuning. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee en kijken samen met de inwoner wat hem of haar verder helpt.

