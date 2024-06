“Met een regenton kun je het zo gek maken als je zelf wil, mijn buurman spoelt de wc door met het opgevangen regenwater!”

Pierre Schoonhoven heeft in zijn achtertuin in Hoograven niet één maar twee regentonnen staan. En in zijn volkstuintje in Lunetten heeft hij er nog eens vier. Het opgevangen regenwater gebruikt hij om de planten in de tuinen water te geven als het een tijdje droog is geweest. Met deze regentonnen bespaart hij ieder jaar honderden liters kostbaar drinkwater. Ook legt hij minder druk op het riool door het water even op te slaan.



“Een paar jaar geleden kocht ik mijn eerste regenton tijdens een actie van de gemeente Utrecht. Met een kortingskaart haalde ik er een bij de bouwmarkt. Voor een paar tientjes had ik een hele mooie, grote regenton. De regentonnen die volgden, kocht ik op dezelfde manier. Op eentje na, die scoorde ik gratis via Marktplaats. Ik ben een soort regentonambassadeur geworden in de wijk. Zodra ik zie dat er weer zo’n actie van de gemeente is, stuur ik een berichtje in de buurtapp. Soms help ik ook even mee met het afkoppelen van de regenpijp en het aansluiten op de ton.”

Dat afkoppelen en aansluiten is zo gedaan. “Binnen een half uurtje ben je klaar. Het is heel makkelijk, maar je moet het wel in één keer goed doen. Dat bespaart je natte voeten. Ik raad je dus aan om een instructiefilmpje te kijken voordat je aan de slag gaat.”

Tekst loopt door onder de foto

“Zelf heb ik de regentonnen aangesloten op het dak van mijn huis en van de schuur in de tuin. Als het een dag flink regent, zijn de tonnen al vol. Dat water bewaar ik voor droge periodes in de zomer. Ik zet mijn gieter er een paar keer onder en geef zo de planten in de tuin water. Mijn buurman heeft het nog veel spectaculairder aangepakt. Die heeft een zelfgemaakt irrigatiesysteem aangesloten op zijn regenton, zodat zijn druivenplant automatisch genoeg water krijgt. En hij spoelt ook de wc regelmatig door met opgevangen regenwater. Met een regenton kun je het zo gek maken als je zelf wil.”

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er ernstig watertekort dreigt. Als er niets gebeurt, is er in 2030 in heel Nederland een tekort aan drinkwater. Ook nu al is er op piekmomenten regelmatig niet genoeg drinkwater in sommige regio’s. Om die reden is het belangrijk dat we anders omgaan met water. Een regenton is één belangrijke stap. Met opgeslagen regenwater kun je bijvoorbeeld de auto wassen, de planten water geven en de tuin schoonmaken. Dat scheelt al heel wat! Extra fijn is dat je planten veel gezonder zijn met regenwater. Kraanwater bevat namelijk kalk en daar kunnen planten en bloemen niet goed tegen.

Tot en met oktober 2024 krijgen Utrechters 40 euro korting op een regenton naar keuze. Ga naar een tuincentrum of bouwmarkt die meedoet met de actie, of naar regenton.nu. Gebruik of noem de code REGENTON2024 bij het afrekenen. Ga naar utrecht.nl/regenton voor de deelnemende winkels en meer informatie.