Minimalistisch verhuizen: meer ruimte, minder kosten

Staat er een verhuizing op de planning in Utrecht? Dan kom je ongetwijfeld veel spullen tegen die je de afgelopen jaren bij elkaar hebt verzameld. Al deze spullen moet je in- én uitpakken, en dat gaat gepaard met veel tijd. En een verhuizing kost sowieso al veel tijd, stress en geld. Dat kan beter: zo kun je overwegen om minimalistisch te verhuizen. Zo kun je alles uitzoeken tijdens het inpakken, voordat alles de verhuisbus in gaat. Dit is een praktische oplossing als je gaat verhuizen, want zo creëer je meer ruimte en minder kosten. Hieronder vertellen we je er meer over.

Wat is minimalisme?

Zoals het begrip ‘minimalisme’ misschien al deels verklapt, gaat het om dat je met zo min mogelijk overbodige spullen leeft. Je maakt milieubewuste keuzes en je koopt pas echt dingen die je nodig hebt. Minimalisme brengt een aantal voordelen met zich mee, ook bij een verhuizing. Door alleen de spullen mee te verhuizen die je écht nodig hebt, kun je meer ruimte creëren. Je hoeft namelijk minder spullen mee te nemen naar jouw nieuwe woning. Hierdoor krijg je een opgeruimd huis – en hoofd – en kun je ook het gevoel van vrijheid ervaren.

Tips voor een efficiënte verhuizing

Als je efficiënt wil verhuizen, kun je vast wel gebruikmaken van een aantal tips.

Sorteer en declutter

Met een verhuizing op de planning is het belangrijk om al op tijd te gaan beginnen. Vooral als je minimalistisch wil verhuizen, want in dat geval ga je al jouw spullen uitzoeken. Het is bovendien slim om al jouw spullen te sorteren. Keukenspullen bij keukenspullen en kleding bij kleding. Schrijf ook op de verhuisdozen wat erin zit, want zo kun je gestructureerder uitpakken. Ook kun je gaan ‘declutteren’, oftewel spullen wegdoen die je niet per se nodig hebt. Deze spullen kun je bijvoorbeeld weer verkopen of weggeven aan een ander.

Digitaliseren

Liggen er in jouw woning nog stapels met papieren en documenten? Je kunt er ook voor kiezen om dit soort documenten in het vervolg digitaal te ontvangen. Zo voorkom je dat die stapels alleen maar meer worden in jouw nieuwe woning, en help je het milieu ook nog eens een handje.

Inpakken als een pro

Bij een verhuizing staat inpakken natuurlijk centraal. Het is belangrijk om erachter te komen hoe je kunt inpakken als een pro. Net al werd benoemd dat het slim is om de spullen die bij elkaar horen, ook bij elkaar in te pakken. Vervolgens kun je op de dozen schrijven wat erin zit, zodat het uitpakken ook sneller verloopt. Daarnaast kun je ook spullen gebruiken als inpakmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan kleding waarmee je breekbare spullen kunt inpakken. Dat zijn weer twee vliegen in één klap!

Schakel een verhuisbedrijf in

Een verhuisbedrijf inschakelen is een slimme tip als je graag wil dat jouw verhuizing soepel verloopt. Zo hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken over hoe je jouw spullen van A naar B verhuist. Ook het minimalisme komt hierbij weer om de hoek kijken: als je minder spullen gaat verhuizen, levert dat ook wat op. Zo hoeven minder spullen gesjouwd te worden en dat scheelt weer tijd. Ook kun je een kleinere verhuiswagen huren, omdat je nou eenmaal minder spullen hebt. Het zou ook kunnen zijn dat je met minder spullen minder vaak heen en weer hoeft te rijden. Een minimalistische verhuizing is een stuk sneller geklaard, maar ook het uitpakken in jouw nieuwe woning verloopt sneller.

Een minimalistische verhuizing levert heel wat voordelen op

Kortom, een minimalistische verhuizing is het overwegen waard. Je bespaart tijd én kosten, en je creëert een nieuwe start met alleen de spullen waar je echt waarde aan hecht. Ook als je niet gaat verhuizen, kan minimalisme in het dagelijks leven ook heel wat voordelen opleveren.