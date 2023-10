Nacht van de Utrechtse Geschiedenis: zaterdag 14 oktober 2023

Dit jaar brengen we een ode aan de makers van de vooruitgang. Aan de alfa’s en de bèta’s, de boekenwurmen en de avonturiers. Wie riepen er ‘Eureka!’ in onze stad en met welke reden? Een ding is zeker: er valt ontzettend veel te ontdekken tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

Ga op ontdekkingstocht met de gidsen van het Gilde, neem een historisch lekker drankje en mis vooral de Grote Archeologieshow niet. Het Academiegebouw, het Utrechts Archief, de Domtoren, het Universiteitsmuseum en het Museum Catharijneconvent heten je welkom met onder andere tentoonstellingen, flitslezingen en workshops. Bij de muzikale ontdekkingen in de magische Domkerk mag je de ogen wel even sluiten. Maar daarna is het weer opletten geblazen tijdens de afsluitende Groate Utreg Kwis onder leiding van Koos Marsman!

Programma en tickets: www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl.

Tekst loopt door onder de foto

Het Nachthart

Het Academiegebouw is ons Nachthart waar iedereen start. Haal hier je polsbandje op en stel jouw eigen programma samen. In het Nachthart kun je meteen goed van start bij de Grote Archeologieshow met korte presentaties over spraakmakende ontdekkingen in stad en regio Utrecht. Over goud, barnsteen en poep van de nonnen: experts vertellen in geuren en kleuren over de betekenis van bijzondere vondsten. Ook voor de afsluiter van de Nacht moet je in het Nachthart zijn. Quizmaster Koos Marsman test je kennis van de geschiedenis van ons stadsie tijdens de Groate Utreg Kwis.

Tekst loopt door onder de foto

Het Utrechts Archief

Ook Het Utrechts Archief sluit aan met een rijk programma, geheel in het teken van de Utrechtse tekenkunst. Volg een flitslezing, bezoek de tentoonstellingen ‘De getekende stad’ en ‘100 jaar (Oud-)Utrecht’, spijker je eigen tekenkunsten bij met de tekenaars van de Inktpot, of strijk gewoon even rustig neer voor een drankje.

Tekst loopt door onder de foto

Ontdekkingstochten

Met de gidsen van het Gilde speur je naar sporen van wetenschappers en ontdekkingen. Utrechtse eurekamomenten worden zichtbaar in het heden: leuke weetjes en boeiende verhalen zullen hierbij niet ontbreken. Wat hebben de werfkelders met wetenschap te maken? Ken jij het verhaal van de stadsrechten? En ga mee met de tocht over de verschrikkelijke storm, als je durft.

Tekst loopt door onder de foto

Muziek in de Domkerk

Als je moe bent kun je hier even de ogen sluiten. Maar in slaap vallen doe je zeker niet, want oude en nieuwe Utrechtse ontdekkingen – geselecteerd door 3voor12 – brengen hun muziek ten gehore op deze magische locatie. Zo verwelkomen we onder andere Roodnoot, Dayo, A. Johanson en Happy Camper.

Tekst loopt door onder de foto

Museum Catharijneconvent

Als een van de eersten kun jij de fonkelnieuwe tentoonstelling ‘Fashion for God’ bewonderen. Laat je vervolgens inspireren tijdens de flitslezingen van Herman Pleij en Ronald Giphart en praat samen na in het gezellige museumcafé.

Tekst loopt door onder de foto

Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum is na een grondige verbouwing net heropend. Je krijgt hier een voorproefje op de tentoonstelling en conservator Paul Lambers neemt je tijdens een minicollege mee in de geschiedenis van het Natuurkundig gezelschap. Zin in iets lekkers? Je bent welkom in het museumcafé.

Tekst loopt door onder de foto

Domtoren

Neem plaats in de restauratiebioscoop in de Domtoren. Hier worden video’s over de restauratie vertoond. Of ontdek je liever de geschiedenis van de torenklokken? Onze verhalenvertellers nemen je mee door de tijd van 1505 tot nu. Wat gebeurde er bijvoorbeeld met de klokken in de Tweede Wereldoorlog? Hoe worden de klokken geluid en waarvoor? Ontdek ruimtes die normaal voor publiek gesloten blijven en luister naar nooit eerder vertelde verhalen.

Louise Fresco schreef dit jaar het essay ‘Kruiden, kokkels en kippen. Wetenschap als ontdekkingsreis’ voor de Maand van de Geschiedenis. Ze komt hier persoonlijk meer over vertellen tijdens de Nacht en doet dat op een bijzondere locatie: de Michaëlskapel in de Domtoren.

Tekst loopt door onder de foto

Magazijn de Zon

Theatergezelschap Stadsavonturen verzorgt tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis drie theaterwandelingen door Magazijn De Zon. In de Middeleeuwen was dit al een bruisende handelsplek met werfkelders als magazijn. Veel Utrechters kennen dit gebouw als de voormalige vestiging van de bibliotheek en boekhandel Broese, maar van omstreeks 1900 tot 1973 was het een warenhuis van V&D. Deze sfeer kun je opsnuiven tijdens StoryTrail Magazijn De Zon.

Dit jaar vieren we uitgebreid dat de historische vereniging Oud-Utrecht 100 jaar bestaat. Met jubileumboeken, een rondreizende tentoonstelling en wijkentours met excursies en activiteiten voor jong en oud. Hoogtepunt is de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis op 14 oktober waar we jou ook hopen te ontmoeten! Wil jij op een leuke, (ont)spannende manier meer te weten komen over de geschiedenis van Utrecht? Dan wordt dit een nacht om nooit te vergeten. Neem vooral ook een kijkje in onze online agenda voor alle (jubileum-)activiteiten, historische wandelingen, publicaties en meer.

Meer weten over onze (jubileum-)activiteiten en publicaties? Kijk dan op: www.oudutrecht.nl.

Tekst loopt door onder de foto

Symposium

Op zaterdagmiddag 14 oktober, direct voorafgaand aan de Nacht voor de Utrechtse Geschiedenis, organiseert Oud-Utrecht een symposium over erfgoedparticipatie. Het wordt een boeiende middag over wat erfgoed en mensen voor elkaar kunnen betekenen, over wat erfgoed ‘doet’ met onze eigen (Utrechtse) samenleving en hoe we ons erfgoed kunnen koesteren én doorgeven. Erfgoed verbindt en maakt het leven mooier! De leiding van de middag is in handen van professor Leen Dorsman, voormalig hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Kijk voor meer informatie in de agenda op onze website www.oud-utrecht.nl.