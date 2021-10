Nelly is vrijwilliger bij U Centraal: ‘Ik heb geleerd dat je het leven moet vieren’

Nelly Hillen is nu vijf jaar vrijwilliger bij Stichting U Centraal. Ze is buddy en biedt een luisterend oor aan iemand die langdurig ziek is of herstelt van een ziekteproces. Tot nu toe heeft Nelly vier cliënten ondersteund. Een keer per week gaat ze langs bij haar cliënt, bijvoorbeeld voor een kopje koffie en wandeling door de natuur. Nelly haalt veel voldoening uit het vrijwilligerswerk: ‘Ik ben er vooral voor steun, een gesprek en om even mee op pad te gaan.’

Voordat Nelly en haar gezin in 2016 in Utrecht kwamen wonen, deed ze al zo’n tien jaar vrijwilligerswerk. Eenmaal in Utrecht wilde ze graag weer ergens vrijwilliger worden. Toen ze de oproep voor buddy’s zag staan, heeft de zich vrijwel direct aangemeld. Inmiddels ondersteunt ze haar vierde cliënt. “Ik krijg er echt heel veel energie van”, zegt ze. “Het doet me goed om wat voor iemand te kunnen betekenen. En het zet je met beide benen op de grond. Kijk maar eens om je heen wat je hebt. Daar mogen we blij mee zijn.”

Een van haar cliënten, “een echte Utrechtse”, is haar vooral bijgebleven. “Zij was heel bijzonder, omdat ze me heeft laten zien dat het glas altijd halfvol kan zijn. Hoe ziek je ook bent. Het leven moet je vieren.” Elke week gingen ze samen even de deur uit. “We dronken ook altijd koffie met een bonbonnetje.” Het is een les die Nelly met zich meeneemt: hoe ziek je ook bent, er is altijd wel een lichtpuntje dat je op kan zoeken. “Ga niet zitten mopperen of kniezen.”

In principe ben je een jaar buddy van iemand, maar in dit geval vroegen zowel haar cliënt als Nelly of het langer kon. Dat mocht. Uiteindelijk kwam ze er twee jaar lang over de vloer. “We vonden het contact dat we met elkaar hadden allebei erg prettig.” Nelly wist al vanaf het begin dat haar cliënt niet meer zou herstellen en heeft dan ook haar overlijden meegemaakt. “Dat was heel verdrietig, maar op een gegeven moment was het een lijdensweg voor haar.” Van de vriendinnen van haar cliënt hoorde Nelly hoeveel ze voor haar heeft kunnen betekenen. “Die betekenis hebben we ook naar elkaar uitgesproken. En als iemand zo ziek is, denk je: ga maar slapen, het is goed.”

Goed zoals ze zijn

Nelly raadt dit vrijwilligerswerk absoluut aan. “Je krijgt er echt heel veel voor terug.” Ze is blij dat ze haar cliënten kan bieden waar ze behoefte aan hebben. En zelf leert ze van iedere cliënt weer wat anders. Zo heeft Nelly van een van hen veel over de Marokkaanse cultuur geleerd. Ze ging mee naar de moskee, kreeg een rondleiding en sprak de imam. “Echt heel leuk.” En een andere cliënt liet haar inzien dat dingen soms ook goed zijn zoals ze zijn. “Zij was tevreden met wat ze had”, zegt Nelly. “En ze wist veel over de natuur.”

Ze heeft nog wel wat advies. Te betrokken is niet goed, zegt Nelly. “Je moet het ook wel van je af kunnen zetten.” Ze vindt het fijn dat ze daar goede begeleiding en training in krijgt, hoewel ze er zelf al nuchter in staat. “Ik kan niks aan die ziekte veranderen, maar ik kan wel kijken naar de behoefte van deze mensen en of ik daar wat mee kan. Ik ben er niet voor de klusjes in huis en de boodschappen. Ik ben er voor steun, om een gesprek mee te voeren en even mee op pad te gaan.”

Over U Centraal

Welzijnsorganisatie U Centraal helpt inwoners van Utrecht met informatie en ondersteuning. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee en kijken samen met de inwoner wat hem of haar verder helpt.

Bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk volgt U Centraal de op dat moment geldende coronamaatregelen en -adviezen nauwgezet op. In overleg met de cliënt en de vrijwilliger wordt de hulp op afstand of op locatie geboden.