Netwerk geordend met een patchpaneel

Op de zaak, maar ook thuis heb je inmiddels waarschijnlijk een netwerk geïnstalleerd waar de verschillende apparaten die op het internet zijn aangesloten mee verbonden zijn. Zo’n netwerk breidt zich over het algemeen steeds verder uit.

Steeds meer slimme technologie vraagt om steeds meer verbindingen. Niet alleen computers en laptops, ook televisie, radio en telefoon zijn aangesloten op het internet. En inmiddels kunnen ook lampen, alarmsystemen, verwarming en huishoudelijke apparatuur op afstand bediend worden via het internet. Hartstikke handig, op afstand storingen uitlezen en klanten adviseren, maar voor als die apparaten en toepassingen is een stabiele verbinding nodig en hoe hou je het overzichtelijk en netjes? Op een patchpaneel kun je de verschillende apparaten overzichtelijk aansluiten en gemakkelijk uit elkaar houden. .

Een patchpaneel is een paneel met een groot aantal aansluitbussen, waarop met patchkabels tijdelijke of permanente verbindingen kunnen worden gemaakt. Patchpanelen zijn er in soorten en maten. Bij de keuze voor een patchpaneel is het vooral van belang te weten welke soorten kabels er moeten worden aangesloten en hoeveel. Daarbij moet altijd rekening worden gehouden met uitbreiding van het netwerk in de toekomst. Een patchpaneel aansluiten is een technisch klusje, maar met het juiste gereedschap kom je ene heel eind. En natuurlijk zijn er een heleboel tips en tricks over dit onderwerp te vinden op internet. Als het patchpaneel eenmaal goed is geïnstalleerd is het aansluiten van een nieuw apparaat voortaan een fluitje van een cent. Ook bij een storing is het veel gemakkelijker te bepalen waar je moet zijn om een en ander te verhelpen. Vaak kan de rest van het netwerk gewoon doordraaien, wel zo prettig.

Veiligheid

Grotere netwerken bij bedrijven en instellingen hebben vaak een of meerdere serverkasten waar alle netwerkapparatuur bij elkaar staat. Zulke kasten bieden extra veiligheid, bijvoorbeeld tegen oververhitting en brandgevaar. Ook zijn ze goed afsluitbaar zodat de gevoelige apparatuur en de gevoelige informatie goed beschermd is. Het is het overwegen waard om ook thuis een speciale serverkast te installeren. Uiteraard moet bij het installeren van zo’n kast een plek gekozen worden waar de warmte goed weg kan. Ook serverkasten zijn er in verschillende maten en kunnen staand of hangend gemonteerd worden.

De verkopers van serverkasten, patchpanelen en accessoires voor netwerken adviseren graag over de juiste afmetingen en specificaties voor het patchpaneel. Ook over het aansluiten geven zij tips en advies. Er zijn verschillende accessoires te koop om het gebruik en onderhoud van een netwerk te vergemakkelijken. Denk aan verloopstukken voor verschillende soorten snoeren of een documenthouder voor het op papier bijhouden van de onderdelen van het netwerk.

Een patchpaneel is voor ieder netwerk een nuttige aanwinst. De kosten voor een patchpaneel zijn vooral afhankelijk van de grootte van het netwerk en het type kabel dat erop moet worden aangesloten. Een patchpaneel moet geschikt zijn voor alle soorten kabels die in het netwerk aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat er geen functionaliteit verloren gaat bij het aansluiten. Laat je dus goed adviseren welk patchpaneel geschikt is voor jouw netwerk.