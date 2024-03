Niet zeker hoe je het beste reclame kan maken voor je bedrijf? Altermedia laat zien hoe unieke aanpak aantoonbaar resultaat boekt

Dat reclames effectief kunnen zijn, dat is een algemeen bekend feit. Maar dat fysieke reclames soms nog beter werken dan online, is misschien onderbelicht. Altermedia, een van de grootste fysieke reclamebedrijven van ons land, specialiseert zich in deze tak van sport, en laat zien dat geen doelgroep of branche te gek is. De mediakanalen van Altermedia zijn uniek door de gedwongen, lange contactmomenten.

Juist in Utrecht is er volgens Oskar van Son een grote markt te ontdekken. Zo doet het bedrijf aan reclame op toiletten, op spiegels en schermen of bijvoorbeeld bierviltjes. Het is een klassieke manier van reclame maken, maar juist door de eenvoudigheid effectief.

Doelgroep en bereik

Het is een simpele tegenreactie in een wereld waarin reclame steeds meer in het straatbeeld is te vinden. Doordat de reclame van Altermedia op plekken staat waar doorgaans weinig prikkels zijn, lijkt de boodschap daardoor nog sterker over te komen. “Op een toilet is weinig afleiding en ben je snel geneigd om te focussen op je omgeving. Het bereik van onze middelen is daardoor groot. Zo kun je met onze reclamepanelen in de horeca en bioscopen 1 op 1 met de (toilet)bezoekers communiceren. Met 5000 reclamepanelen realiseren we enorme impact”, zegt Van Son.

Niet alleen de manier hoe de reclame wordt neergezet blijkt succesvol. Ook de doelgroep van een reclame kan tot in detail worden bepaald. “Wanneer je specifieke doelgroepen wilt bereiken zoals studenten, dan kun je bijvoorbeeld gericht een campagne inboeken bij De Beurs op de Neude. Wil je alleen mannen of vrouwen bereiken? Dan zijn toiletreclames een hele slimme manier om een specifieke groep te bereiken”, zegt Van Son. “Uniek in buitenreclame, kun je onze Toiletreclame 100% richten op mannen of vrouwen. Miljoenen mensen worden zo 1-op-1 bereikt.”

Persoonlijke aandacht

Ook de branche is volgens Van Son geen probleem: “We werken met vele adverteerders samen van uiteenlopende branches. We hebben de kennis én ervaring om klanten snel en effectief te helpen. Wat ons bedrijf daarbij speciaal maakt, is de persoonlijke aandacht. We letten op bij wat voor bedrijf we welke reclame neerzetten. Het moet wel allemaal kloppen en niet tegenstrijdig zijn met wat een bedrijf wil uitstralen.” Volgens Van Son is dat dan ook één van de zaken die het bedrijf zo succesvol maakt in een reclamevolle wereld.

Partijen die graag reclame willen maken via de schermen, of horeca- of bioscooplocaties die hun ruimtes willen lenen voor de reclames, kunnen gemakkelijk terecht bij Altermedia. Vanuit daar worden veel zaken al uit handen genomen van partners – uiteraard in goed overleg. Op die manier zijn er voor klanten geen zorgen over de details. Iedere twee weken worden er nieuwe advertenties geplaatst.

Toekomstplannen

Dat Altermedia al ruim twee decennia bestaat, is voor Van Son een blijk van kwaliteitswerk. Maar, zo vertelt de eigenaar, het is wel belangrijk om te onthouden waar je bent begonnen: “We hebben in Utrecht door de jaren heen een ongelofelijk goed netwerk en onze greep zal, terwijl we uitbreiden, niet afzwakken. Ook in de toekomst blijven we onze unieke reclamemogelijkheden inzetten voor aantoonbaar resultaat.”