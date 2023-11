Nieuwe taal leren? Test gratis je taalniveau bij Taleninstituut Babel

Dit statige herenhuis aan de Nieuwegracht 94 is de thuisbasis van Taleninstituut Babel. We helpen particulieren en professionals bij het verbeteren van hun taal- en communicatievaardigheden. Bij ons kun je 15 verschillende talen leren, van Nederlands tot Koreaans, van Engels tot Italiaans. Wil je een compleet nieuwe taal leren? Of bijvoorbeeld specifiek je Engelse presentatietechnieken verbeteren? Bij Babel werk je aan jouw persoonlijke leerdoelen met ervaren docenten!