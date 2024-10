Ondernemersfonds in Griftpark-Wittevrouwen; ‘Gemengde gebieden kunnen leuke kruisverbanden opleveren’

Ondernemers zo veel mogelijk enthousiasmeren om samen te werken, daar is Joyce Seerden dagelijks mee bezig. Ze is kartrekker in het gebied Griftpark-Wittevrouwen namens Ondernemersfonds Utrecht. Deze onafhankelijke stichting brengt lokale ondernemers, sectoren en organisaties samen om gezamenlijke initiatieven binnen hun gebied te kunnen financieren. Joyce is sinds half mei verantwoordelijk voor het gebied Griftpark-Wittevrouwen, waar het Griftpark onderdeel van is. Het gebied ligt tussen de Kardinaal de Jongweg, de Biltstraat en de Sartreweg. Een gebied dat veel te bieden heeft.

Om het eerst nog even uit te leggen: Ondernemersfonds Utrecht (OfU) is een belangrijke schakel in de Utrechtse economie. Alle ondernemers, eigenaren en gebruikers van gebouwen – die geen woningen zijn – dragen geld af aan OfU via de OZB-belasting. Utrecht is daarvoor verdeeld in 68 verschillende gebieden. Zo ontstaan er dus eigenlijk 68 potjes met een budget, die beheerd worden door de lokale ondernemersverenigingen. Op deze manier worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd.

Van feestverlichting in de winkelgebieden en camerabeveiliging op de industrieterreinen tot allerlei projecten die inspelen op sociaal-maatschappelijke thema’s, duurzaamheid en gezond stedelijk leven. OfU kijkt vooral naar de collectieve insteek van het initiatief en het verbindende karakter ervan. Dat is een van de voorwaarden die OfU hanteert.

Gemengde gebieden

De 68 gebieden hebben allemaal hun eigen karakter, en waar het ene gebied al heel lang goed georganiseerd is, zijn andere gebieden hier nog mee bezig. “Ondernemers in afgebakende winkelgebieden of industrieterreinen weten elkaar van huis uit vaak al goed te vinden, omdat er hele duidelijke gemeenschappelijke belangen zijn. Maar er zijn ook gebieden die veel gemengder zijn, met verschillende soorten organisaties zoals zorginstellingen, dienstverlening en cultuur. Ook deze organisaties dragen bij aan het fonds en kunnen dus meebepalen over het budget in hun gebied”, vertelt Fondsmanager Kyra Kasel. “Een van die gebieden is bijvoorbeeld Griftpark-Wittevrouwen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Kruisverbanden

En daar verschijnt Joyce in beeld. “Juist zo’n gemengd gebied kan hele leuke kruisverbanden opleveren en dus hele leuke initiatieven. Maar daarvoor moeten de betrokkenen elkaar wel weten te vinden en moeten wij goed uitleggen wat het fonds kan doen.” Met dat laatste is Joyce druk bezig. Ze is bij tientallen ondernemers en andere organisaties in het gebied Griftpark-Wittevrouwen langs geweest om ze bekend te maken met het fonds en ze uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst.

“Dat was een succes, op de 1e Ondernemersborrel in september waren er meer dan 50 mensen aanwezig. Er was hier nog nauwelijks samenwerking, terwijl dit wenselijk is vanwege het gezamenlijke budget dat zij kunnen gebruiken. Zonde als daar niks mee gebeurt natuurlijk. Juist door mensen samen te brengen gaat het balletje rollen en komen er goede ideeën.”

Een van die ideeën was de Veeartsenijroute, die recent is geopend door Wethouder Susanne Schilderman. Ook wordt er gewerkt aan een Community Film met ondernemers uit de wijk en is er afgelopen zomer een mooie muurschildering aangebracht door studenten van Nimeto. Dit was in samenwerking met de buurtvereniging Ezelsdijk.

Inmiddels heeft het gebied OfU62 Griftpark-Wittevrouwen ook een eigen LinkedIn pagina waarop meer over de projecten wordt gedeeld.

En wat is dan het grotere doel eigenlijk? Fondsmanager Kyra legt uit: “We willen het vestigingsklimaat van Utrecht verbeteren. Wat erop neerkomt dat we samenwerken aan een stad waarin het plezierig ondernemen en werken is. Dat is een stad die veilig, mooi en duurzaam is. En dat komt niet alleen ten goede van ondernemers en organisaties, maar ook bewoners hebben hier profijt van.”