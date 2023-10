Ontdek (gratis) ‘Op Woensdag’ – elke woensdag sneak previews en gesprekken met makers in het theater!

Theater Utrecht opent dit najaar elke woensdagavond haar deuren voor jou. Krijg een kijkje achter de schermen, ga in gesprek met de makers en experimenteer met ze mee. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen te praten, te borrelen en te bouwen aan de toekomstige voorstellingen en activiteiten van het theatergezelschap. De toegang van ‘Op Woensdag’ is gratis!

Het theatergezelschap wil graag jouw stem horen. Welke verhalen zijn belangrijk te vertellen, wie moet die dan vertellen en hoe moeten ze vorm krijgen in een voorstelling? Wat is de maatschappelijke relevantie en wat maak jij mee als bezoeker? Samen met jou bouwt Theater Utrecht aan hun rol en het theateraanbod in jouw stad.

Praat mee tijdens werksessies

‘Op Woensdag’ is een terugkerend onderdeel van #OpenConstruction, een onderzoeksperiode waarin Theater Utrecht uitzoekt wat een stadstheatergezelschap zou moeten zijn. Je kan de theatermakers ontmoeten op hun eigen locatie De Paardenkathedraal, maar ze duiken ook her en der op in de stad. “We nemen een open houding aan en hopen op veel interactie”, vertelt programmamaker Owen Cicilia.

Het onderzoek gebeurt samen met jou. “We nemen het publiek bijvoorbeeld mee in het maakproces van een voorstelling. Je kan bij onze werksessies zijn, waarbij we samen nadenken over hoe we een voorstelling gaan vormgeven. Soms zit het publiek ook gewoon bij ons op het podium. We maken de afstand zo klein mogelijk, zodat iedereen zich vrij voelt om iets in te brengen. Soms gaat een ‘Op Woensdag’ niet over een voorstelling, maar over een thema dat we graag met de stad willen bespreken.”

Beleef een kijkje achter de schermen

Theater Utrecht wil zichzelf opnieuw uitvinden. “We stellen alles ter discussie. Niets staat vast”, zegt Owen. Zo voeren we soms discussies over het spelen van intieme scènes, of sociale veiligheid en inclusieve communicatie. Soms leggen wij alles bloot en laten we werk zien waar we pas nét mee begonnen zijn. Owen voegt toe: “Het publiek mag ook duidelijk van zich laten horen. Hoe moeten we op het toneel met deze maatschappelijke vraagstukken omgaan? Waar zijn we ons niet van bewust, maar ervaar jij als bezoeker storend of juist geweldig?”

Praat, borrel en experimenteer mee

Het theatergezelschap strijkt op woensdag 8 november neer bij De Nijverheid voor een werksessie van de nieuwe voorstelling Versus van Casper Vandeputte en Vincent van der Valk. “Kom zien hoe deze voorstelling wordt gemaakt. Hoe brengen we muziek samen met tekst en spel? Denk met ons mee en bevraag samen met ons de inhoud. Zitten we op het juiste spoor?”

Alle Op Woensdagen zijn gratis, je hoeft je alleen even aan te melden. Reserveer hier je tickets! Op sommige woensdagen kun je ook nog aanschuiven voor een vegan daghap voor slechts vijf euro. Waar wacht je nog op? Theater Utrecht ontvangt je met open armen!