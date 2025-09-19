Op zoek naar een inspirerende vergaderlocatie in de regio Utrecht? Die vind je hier

Op zoek naar een inspirerende vergaderlocatie in de regio Utrecht? Hieronder vind je twaalf bijzondere plekken: van historische panden en sfeervolle zalen tot eigentijdse congreslocaties. Denk aan de rust van De Werelt in Lunteren, de industriële charme van Hooghiemstra of de monumentale uitstraling van Molen de Ster. Ontdek waar jouw volgende meeting onvergetelijk wordt!

Rijksmonument Molen de Ster – Een unieke vergader- en trouwlocatie in hartje Utrecht

Op zoek naar een locatie die echt indruk maakt? Midden in Utrecht, op 5 minuten loopafstand van Utrecht Centraal, vind je houtzaagmolen de Ster uit 1739. Een plek waar de geur van vers gezaagd hout je tegemoet komt en eeuwenoude ambacht nog steeds voelbaar is. Of het nu gaat om een inspirerende vergadering, teamdag, sfeervolle bruiloft of bedrijfsborrel: de monumentale houtzagerij en het gezellige Molencafé bieden een unieke setting, omringd door water en natuur, midden in de stad.

Vanaf €225,-

Molenpark 3, Utrecht

Vergaderen in hartje Utrecht bij Hooghiemstra

Bij Hooghiemstra vergader je in een voormalige fabriek vol kunst, sfeer en karakter – midden in Utrecht. Van intieme coachruimtes tot een koepel met uitzicht over de stad: elke meeting krijgt hier een unieke setting. Combineer je meeting met een lunch bij Karibu of maak een wandeling in het Griftpark om de hoek voor een kleine pauze. Ontdek de mogelijkheden en boek direct jouw inspirerende vergaderruimte via www.hooghiemstra.com.

Vanaf €18,-

Hooghiemstraplein 51, Utrecht

Vergaderen in stijl bij De Lyceum Orangerie

Een unieke high-end boutique vergaderlocatie, centraal gelegen in Nederland aan de rand van het Zeisterbos. De Lyceum Orangerie is uitstekend geschikt voor vergaderingen en eventueel aansluitend diner voor maximaal 12 personen. De sfeervolle ruimte kenmerkt zich door het landelijke karakter en biedt luxe en comfort door de aanwezigheid van een sfeervolle houtkachel, vloerverwarming en een professionele keuken waar op hoog niveau gekookt kan worden.

Vanaf €530,-

Aristoteleslaan 73, Zeist

Vergaderen op een sierlijk landgoed in Midden-Nederland bij Oranjerie Hydepark

Oranjerie Hydepark in Doorn is een monumentale vergaderlocatie met klassieke charme. Verscholen in de bossen biedt dit landgoed alle rust, privacy en moderne faciliteiten voor succesvolle vergaderingen. De stijlvolle zalen met hoge ramen en uitzicht op de natuur geven elke sessie een bijzonder karakter. Hier ervaar je de unieke combinatie van historie, natuur en gastvrijheid die elke vergadering inspirerend maakt.

Vanaf €2.000,-

Hydeparklaan 1, Doorn

Inspirerend vergaderen: er is ruimte in Stadsschouwburg Utrecht

Welkom in Stadsschouwburg Utrecht, een plek van verhalen en ontmoeting en ook, misschien minder bekend, een inspirerende plek om te vergaderen. In de smaakvol ingerichte Founderskamer geniet je van daglicht, rust en alle moderne faciliteiten zoals snel internet en een groot scherm. De ruimte biedt plaats aan 12-15 gasten aan een royale tafel. Maak je bijeenkomst compleet met een huisgemaakte lunch of diner in theaterrestaurant Zindering. Neem contact op voor meer informatie. Er is nog ruimte…

Vanaf €400,-

Lucasbolwerk 24, Utrecht

Stadsklooster Utrecht; De ruimte om samen te komen

Organiseer jouw volgende bijeenkomst, evenement, concert, ceremonie in onze bijzondere, historische zaal in hartje Lombok. Met onze grote kerkzaal en kleine vergaderzaal samen, hebben we 1000m2 flexibel in te delen ruimte beschikbaar, vlakbij Utrecht Centraal Station. Neem contact met ons op via verhuur@stadskloosterutrecht.nl voor meer informatie over onze tarieven en faciliteiten. We denken graag met je mee over de mogelijkheden!

Vanaf €200,-

Kanaalstraat 198, Utrecht

Rust en ruimte voor vergaderen in de natuur

De Werelt Lunteren ligt verscholen in de Veluwse bossen en is hét adres voor vergaderingen die rust én kwaliteit verlangen. Moderne, comfortabele vergaderzalen en volop flexruimte maken elke vergadering mogelijk. Combineer vergaderen overdag met inspirerende buitenactiviteiten, een diner in de bistro en overnachting in één van de 125 hotelkamers met comfortabele bedden. Alles staat hier in het teken van focus, verbinding en een productieve sfeer in een unieke groene omgeving.

Vanaf €275,-

Westhofflaan 2, Lunteren

Industrieel erfgoed voor inspirerende vergaderingen

Centraal Ketelhuis is dé vergaderlocatie op loopafstand van station Amersfoort, gelegen op het terrein van De Wagenwerkplaats. Het industriële karakter komt prachtig tot uiting in het interieur, met hoge plafonds, stoere details en grote ramen die het daglicht binnenlaten. In deze authentieke omgeving voelt elke vergadering bijzonder. Dankzij uitstekende catering, persoonlijke service en centrale ligging is dit de ideale plek voor vergaderingen.

Vanaf €2.000,-

Soesterweg 320 B, Amersfoort

Vergaderen in een werfkelder bij Pand 33, Utrechtser kan het niet!

In onze sfeervolle en gerenoveerde werfkelder aan de Nieuwegracht kan er uitstekend vergaderd worden in een unieke omgeving. Tot maximaal 25 personen kan men in theateropstelling vergaderen, lunchen en wellicht aansluitend borrelen en/of dineren. Beamer, scherm, flip-over zijn allemaal beschikbaar en we denken graag mee over de invulling van de lunch (broodjes of meerdere gangen). Stuur ons vooral een mail

(info@pand-33.nl) met jullie wensen en we maken graag een offerte op maat!

Vanaf €300,-

Nieuwegracht 33, Utrecht

Vergaderen op Rotsoord – Inspirerend & Sfeervol

Op Rotsoord in Utrecht biedt Camping Ganspoort vier sfeervolle, moderne vergaderruimtes (1–50 personen) met LED-scherm, supersnelle wifi, whiteboard/flipover en gratis koffie, thee en water. Goed bereikbaar per trein, bus, boot, fiets of auto. Flexibele catering en een prachtig uitzicht op de Vaartsche Rijn maken je bijeenkomst compleet.

Vanaf €100,-

Helling 87, Utrecht

Stijlvolle zalen in hartje Utrecht

Congresgebouw De Vereeniging biedt een karaktervolle setting met maar liefst 7 zalen, waardoor er voor iedere gelegenheid een passende ruimte is: van intieme vergaderingen vanaf 5 personen tot inspirerende bijeenkomsten tot 120 gasten. Elke zaal heeft een unieke uitstraling en is voorzien van moderne faciliteiten. Op slechts 5 minuten lopen van Utrecht Centraal, met parkeergarages om de hoek, is de locatie bovendien uitstekend bereikbaar.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag een vrijblijvende offerte aan of kom gezellig langs voor een kopje koffie.

Vanaf €325,-

Mariaplaats 14, Utrecht

Werken met verwondering

Midden in Hoog Catharijne vind je een wereld op zich: Wonders of Work. Je hebt er keuze uit 27 ruimtes – van kleine meeting tot groot event – allemaal met een eigen karakter. Mensen komen er samen om te (co-)werken, te ontmoeten én voor alle extra’s. Denk aan talks, meetups en spontane sessies, biologische lunches en ontmoetingen die blijven hangen. Wat bezoekers verbindt? Nieuwsgierigheid en de wens om verder te komen. Alleen én samen. We kijken naar je uit! Een ruimte betaal je per persoon per uur en een werkplek boek je kosteloos.

Connect Offices R1 Hoog Catharijne Boven, Vredenburgpassage 116, Utrecht