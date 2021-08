Open Monumentendag 2021: 'Erfgoed voor iedereen!

‘Erfgoed voor iedereen’ luidt het thema van de 35e Open Monumentendag Utrecht, die dit jaar op zaterdag 11 september zal plaatsvinden. Hiermee sluit deze jubileumeditie aan bij het Europese thema Inclusive Heritage: heritage for everyone. In totaal zijn zo’n 80 monumenten te bezoeken.

In Utrecht wordt op drie manieren invulling gegeven aan het thema. Een wandelroute door de binnenstad leidt langs monumenten van zorg en naastenliefde, zoals gasthuizen, kerken, etc., die hun deuren per definitie openstellen voor iedereen. Een tweede groep bestaat uit monumenten die van oorsprong een andere functie hadden, maar later toegankelijk zijn gemaakt voor ons allen, zodat zij een levendig onderdeel blijven van ons dagelijks leven. Een goed voorbeeld is gevangenis Wolvenplein. Tot slot trekken we de wijken in langs ‘jonge’ monumenten; hiervoor zijn twee wandelroutes en een fietsroute uitgezet, die met of zonder gids verkend kunnen worden.

Vaste waarden in Utrecht zijn topmonumenten als de Domtoren en diverse schitterende kerken en voormalige kloosters. Daarnaast ook dit jaar weer diverse ‘buitenkansjes’, zoals De Inktpot, een villa van Rietveld en gevangenis Wolvenplein (dit jaar voor het laatst in oude staat!). Ook is er veel aandacht voor de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die elkaar in Utrecht kruisen en onlangs de status van werelderfgoed hebben verkregen!

De verwachting is dat deze editie met zo min mogelijk beperkingen door kan gaan. Een aantal basisregels, zoals de 1,5 meter, zal nog steeds in acht moeten worden genomen. Voor enkele kleinere monumenten en sommige activiteiten is nog wel een reservering nodig.

Het complete programma is te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die vanaf 3 september wordt verspreid.