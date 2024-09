Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht verbindt!

Komende zaterdag 14 september is het weer Open Monumentendag. Het landelijke thema ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’ wordt op Utrechtse wijze ingevuld. Deze editie wordt op 13 september muzikaal geopend door het Domstad Jeugd Orkest (DJO), om 19:30 uur op het Domplein.

Tijdens de Open Monumentendag ontdekt u de geschiedenis van Utrecht als belangrijk geografisch knooppunt. Bezoek de Romeinse resten op het Domplein, de Utrechtse werven – uniek in de wereld – en het Maliebaanstation, dat dit jaar haar 150-jarig bestaan viert. Ook zijn het spoorwegerfgoed langs de Daalsedijk en het werkspoorgebied te bezoeken.

Parallel aan de letterlijke ‘routes en verbindingen’, is er aandacht voor de ‘sociale netwerken’ die een maatschappelijke stempel hebben gedrukt op de stad, zoals armenzorg of weeskinderenopvang. Voorbeelden van monumenten die daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn het voormalige Tivoli (Oudegracht 245), het Hieronymushuis (Maliesingel 77) en de Fundatie van Renswoude (Agnietenstraat 5).

Binnen het thema ‘Erfgoed Verbindt’ vindt u de monumenten die een brug slaan tussen het verleden en heden, en de band tussen bewoners en stad versterken. Met als bekendste ‘verbinders’ de Domtoren, die na jarenlange restauratie weer uit de steigers is gekomen, en het Rietveld Schröderhuis, dat precies 100 jaar geleden werd voltooid.

In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken, waaronder een vijftal in Leidsche Rijn en negen Waterlinieforten. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website www.openmonumentendagutrecht.nl of in de Monumentenkrant die op 6 september in de stad wordt verspreid.