Open Monumentendag Utrecht: Bijzondere openstellingen

Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl of kijk in de Monumentenkrant.

Open Monumentendag Utrecht wordt gedragen door een aantal vaste waarden, waaronder topmonumenten als de Domtoren, diverse schitterende kerken, kloosters en musea. Daarnaast zijn er monumenten die voor de eerste keer, of heel af en toe meedoen.

In de ‘af en toe’ categorie willen we allereerst aandacht vragen voor de Inktpot, die dit jaar 100 jaar bestaat. Het grootste bakstenen gebouw van Nederland heeft een zeer fraai interieur en is een icoon van Utrecht als spoorwegstad. Ook de gevangenis Wolvenplein rekenen we onder de grote monumenten die nog niet vaak zijn opengesteld. Wolvenplein gaat op de schop, dit jaar is de laatste kans om het in originele staat te bezoeken.

Onder de vaste waarden rekenen we uiteraard de Domkerk en -toren. Dit jaar is het 700 jaar geleden dat de bouw van de toren begon, in 1382 was de toren, 112 meter hoog, gereed. Het is nog steeds de hoogste kerktoren van Nederland. Op Open Monumentendag kan je de toren gratis beklimmen en alles uitgelegd krijgen over de restauratie van de toren. Daarvoor moet je wel even reserveren: voor de Domtoren via www.domtoren.nl en voor het combibezoek Domtoren en bouwplaats via www.openmonumentendagutrecht .nl.

Een ‘nieuw’ monument is het Centraal Israelitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht. Het uit 1871 daterende pand fungeerde lange tijd als weeshuis voor Joodse kinderen. In de oorlog werden hier ook Joodse kinderen uit andere regio’s opgevangen, maar eind 1942 werden ze allemaal gedeporteerd naar kamp Westerbork. Nu is het een opvanghuis van het Leger des Heils. De (huis)synagoge uit 1884 is eigendom van de Joodse Stichting Merkaz. Op Open Monumentendag zijn er rondleidingen in combinatie met een lezing en bezoek aan de synagoge. Reserveren noodzakelijk.