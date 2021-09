Open Monumentendag Utrecht: Primeur met jonge gidsen: Kohnstammschool

Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl of kijk in de Monumentenkrant.

Ook de 35e editie van Open Monumentendag kent weer een aantal primeurs. Een bijzondere openstelling dit jaar is die van de Kohnstammschool in het Krommerijnpark, waar we worden rondgeleid door de eigen leerlingen!

De Kohnstammschool is een jong monument, gebouwd in 1955 naar ontwerp van D. Schenk. De school is een integraal onderdeel van het ontwerp van de wijk, die in de jaren ’50 aan weerszijden van de Kromme Rijn verrees als groene wijk voor verschillende bevolkingsgroepen. De school, die in latere jaren is uitgebreid, is een zogeheten halschool. De lokalen zijn gegroepeerd rondom de centrale hal, die het kloppende hart van de school vormt. De toneelruimte is opgesierd met een kunstwerk van Jan Boon, die ook elders in de stad werk heeft achtergelaten. De primaire kleuren, zoals ook Rietveld die toepaste, zijn niet alleen terug te zien in de gevels maar ook in het interieur. Vanaf 10.30 uur zijn er rondleidingen door het gebouw. En wie kunnen dat beter doen dan de leerlingen van de school?

Dat scholieren verrassend leuke rondleidingen kunnen geven weten we inmiddels wel van de Juniorgidsen, die in Utrecht op de Open Monumentengids altijd veel belangstellenden trekken. Dit jaar zijn leerlingen van Montessorischool Buiten Wittevrouwen te vinden op het Domplein, waar ze u meenemen langs 2000 jaar oude geschiedenis. De jonge gidsen zullen er op hun eigen charmante wijze ongetwijfeld weer mooi over kunnen vertellen. Wel even een kaartje halen bij de stand van de Juniorgidsen op de Monumentenmarkt, in de Pandhof van de Dom, naast het Domplein.