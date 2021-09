Open Monumentendag Utrecht: Wandelen langs jonge monumenten

Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl of kijk in de Monumentenkrant.

Met meer dan 1500 Rijksmonumenten is Utrecht na Amsterdam en Maastricht de derde monumentenstad van Nederland. Die aantallen veranderen steeds, want iedere periode voegt zijn eigen bijzondere gebouwen toe. Zo zijn onlangs veel monumenten uit de jaren 1945-1970 toegevoegd.

Een kenmerk van jonge monumenten is dat ze vaak buiten de binnenstad liggen. Op Open Monumentendag trekken we dan ook de wijken in. In Utrecht Oost is in de jaren ’50 het Krommerijnpark gebouwd. Hier is een route uitgezet die je met of zonder gids kunt maken. De wijk telt verschillende jonge monumenten in de stijl van de wederopbouw en het Nieuwe Bouwen. Zo verrees aan de Breitnerlaan een rijtje villa’s met uitzicht op de Kromme Rijn. De bekendste zijn de villa’s Muus en Theissing (nrs. 9 en 11), ontworpen door Gerrit Rietveld, en villa Brandt (nr. 1), van Pieter Bloemsma. Op Open Monumentendag zijn Breitnerlaan 1 en 11 te bezoeken (wel een reservering maken). Op de hoek van de Breitnerlaan is ook de Kohnstammschool te bekijken, een jong monument uit 1956.

In Pijlsweerd kan je op eigen gelegenheid een wandeling maken langs jonge monumenten, waaronder de voormalige Luxe Broodbakkerij (Lubro) fabriek aan de Vecht (H.F. Mertens, 1947) en het Concordiagebouw op Oudenoord (1954, gebr. Kraaijvanger). Concordia was een verzekeringsmaatschappij voor katholieke arbeiders. Typerend zijn de ronde gevel, de symbolische beeldengroep bij de ingang en de hoge hal met geornamenteerde draaitrap. Aangrenzend en te bezoeken met een gids via het Concordiagebouw staat het Huis van de Arbeid uit 1940. Het is destijds gebouwd voor het RK werkliedenverbond en ontworpen door dezelfde architecten. Reliëfs boven de entree en in de gevel beelden o.a. de arbeid en het verzekeringswezen uit.

In Concordia geeft Bettina van Santen, adviseur erfgoed van de gemeente, een tweetal lezingen (om 13.30 en 14.30 uur) over de laatste ontwikkelingen rond jonge monumenten in Utrecht.