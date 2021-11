Parkeren bij Nederlandse Vliegvelden – Een vergelijking

Als centraal gelegen stad en het middelpunt van al het treinverkeer in Nederland, is Utrecht een stad die direct verbonden is met het openbaar vervoer. Andere grote steden zijn allen goed te bereiken, vaak met directe treinverbindingen. Ook Nederlandse luchthavens zijn over het algemeen goed te bereiken, toch kan een rit met de auto sneller én voordeliger zijn.



Waar de een zweert bij een reis met het openbaar vervoer, zweert de ander weer bij een rit met de auto. In het laatste geval is het wel zaak een parkeerplaats te regelen bij de luchthaven van vertrek.

In dit artikel wordt het parkeren bij Nederlandse vliegvelden verder toegelicht in een vergelijking tussen de mogelijkheden en tarieven rondom Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam Airport.

De parkeervormen bij vliegvelden

Voordat de genoemde luchthavens verder toegelicht worden, is het belangrijk te weten op wat voor manier een auto geparkeerd kan worden. Dit kan bij de meeste vliegvelden aan de hand van drie verschillende parkeerservices, namelijk middels een shuttleservice, valetservice of simpelweg op loopafstand.

Shuttle parkeren

Een parkeerplaats inclusief shuttleservice is in de meeste gevallen de meest voordelige optie. Hierbij parkeer je jouw auto en wordt je vervolgens naar het betreffende vliegveld gebracht in een shuttlebus(je).

Bij terugkomst wordt je ook weer opgehaald vanaf de luchthaven en teruggebracht naar het parkeerterrein en zodoende kan je jouw reis vanaf het parkeerterrein vervolgen.

Valet parkeren

Parkeren inclusief een valetservice is een wat luxere manier parkeren. Je overhandigt jouw auto namelijk bij de luchthaven aan een chauffeur van de betreffende parkeeraanbieder. Na een inspectie wordt jouw auto geparkeerd en kan jij simpelweg door naar de gates.

Bij terugkomst brengt een chauffeur jouw auto weer terug naar de luchthaven en zo kan jij direct bij de aankomsthal weer instappen en vertrekken.

Parkeren op loopafstand

Een parkeerplaats op loopafstand is de gemakkelijkste manier van parkeren. Het parkeren gebeurt namelijk simpelweg op het terrein, vaak middels kentekenherkenning of een inrijcode, en je kan vervolgens te voet door richting de gates.

Bij terugkomst loop je weer terug en verlaat je het terrein weer middels kentekenherkenning of een code. Deze manier van parkeren wordt in de meeste gevallen enkel door de luchthaven zelf aangeboden.

Parkeren bij Schiphol

De grootste luchthaven van Nederland heeft vanzelfsprekend genoeg ook het grootste aanbod in parkeermogelijkheden. Ondanks dat een trein van Utrecht naar Schiphol comfortabel is, kan je toch een rit met de auto overwegen.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van parkeren Schiphol? In dit artikel worden alle parkeermogelijkheden en de bijbehorende tarieven verder beschreven, op basis van cijfers van Vliegen & Parkeren en Schiphol zelf. Ditzelfde is ook gedaan voor Eindhoven en Rotterdam Airport.

De parkeermogelijkheden bij Schiphol

Op het moment van schrijven zijn er vijftien verschillende parkeeraanbieders te boeken tijdens de gekozen week in december 2021. Hierbij zijn zowel de officiële parkeerplaatsen van Schiphol als alternatieve parkeergelegenheden toegevoegd.

De prijzen kunnen onderling enorm verschillen, ook bij dezelfde parkeervorm. Dit benadrukt het belang van vooraf vergelijken en boeken.

Parkeervorm Aantal parkeer-

aanbieders Prijzen vanaf Prijzen tot Shuttleservice 8 € 47,25 € 94,90 Valetservice 6 € 89,00 € 134,50 Loopafstand 1 € 142,02 € 142,02



Parkeren bij Eindhoven Airport

De op een na grootste luchthaven van Nederland, Eindhoven Airport, is ook op het vlak van parkeermogelijkheden het op een na grootst. Ook hier kan je kiezen uit ieder van de drie beschreven parkeervormen.

De parkeermogelijkheden bij Eindhoven Airport

Op het moment van schrijven zijn er elf verschillende parkeerplaatsen met elkaar te vergelijken. Waar shuttle parkeren bij de meeste luchthavens de meest voorkomende manier van parkeren is, is dit bij Eindhoven Airport het parkeren op loopafstand.

Rondom Eindhoven Airport kan je namelijk ook terecht bij parkeerplaatsen op loopafstand die niet beheerd worden door de luchthaven zelf. Iets wat in Nederland bij geen enkele andere luchthaven terug te vinden is.

Parkeervorm Aantal parkeer-

aanbieders Prijzen vanaf Prijzen tot Shuttleservice 1 € 58,00 € 58,00 Valetservice 3 € 56,00 € 69,50 Loopafstand 7 € 54,59 € 280,00*

* tarief exclusief online reservering

Parkeren bij Rotterdam Airport

Last but not least; Rotterdam Airport. Veel reizigers zullen niet direct Rotterdam Airport overwegen bij het boeken van een vlucht, toch is de luchthaven jaarlijks goed voor het transporteren van meer dan 2 miljoen reizigers.

Waar bij Eindhoven Airport een parkeerplaats op loopafstand de meest voorkomende manier van parkeren is, en bij Schiphol een shuttleservice, is dit bij Rotterdam Airport weer parkeren middels een valetservice.

De parkeermogelijkheden bij Rotterdam Airport

In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden en tarieven toegevoegd. De vanaf-prijzen ontlopen elkaar nauwelijks, de verschillende bij de tot-prijzen zijn daarentegen wel enorm.

Ook in dit geval is het enkel aan te raden van tevoren de mogelijkheden en bijbehorende tarieven voor jouw periode te vergelijken. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt en kan je die bespaarde centen tijdens jouw reis uitgeven aan zaken die er echt toe doen.

Parkeervorm Aantal parkeer-

aanbieders Prijzen vanaf Prijzen tot Shuttleservice 0 n.v.t. n.v.t. Valetservice 3 € 69,00 € 108,00 Loopafstand 4 € 73,00 € 315,00

Tot slot

Concluderend is het enorm belangrijk om de parkeermogelijkheden bij de luchthaven van vertrek van tevoren te vergelijken. De grote variatie in prijzen en mogelijkheden benadrukt het belang nog verder.

