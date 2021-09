Rob is vrijwilliger bij U Centraal: ‘Met een kleine moeite breng je zoveel plezier’

Rob van Wegen (34) is een jaar geleden begonnen als vrijwilliger bij Stichting U Centraal. Nu doet hij zo’n twee keer per maand een klusje voor mensen zonder sociaal netwerk om hulp aan te vragen of met beperkte financiële middelen. Van klusjes in huis met elektra of onkruid wieden in de tuin, tot iemand even ergens naartoe brengen met de auto. ‘Het is zoveel meer dan even iets oplossen: je biedt ook een luisterend oor.’

Een goede vriend van Rob is ook vrijwilliger bij U Centraal. “Ik wist niet dat dit bestond”, zegt Rob. “Van hem hoorde ik dat je met een kleine moeite zoveel plezier kan brengen. Het is heel laagdrempelig. Ik vroeg me eerst af: ‘Wat kan ik nou toevoegen?’ Ik heb helemaal geen bijzondere skills. Maar juist met het kleine beetje dat je kan, kan je al heel veel mensen helpen. Iedereen kan zich aanmelden, want iedereen kan wel iets oplossen wat voor een ander juist een probleem is.”

Een mevrouw met een kapotte rollator is Rob bijgebleven. “Ik kon die niet maken, want de accu was stuk. Ze was best teleurgesteld, maar ik stelde voor om gewoon samen naar de winkel te gaan. Ik fietste naar huis om mijn auto te halen, deed de rollator achterin en samen gingen we op pad voor een nieuwe accu. Ze was heel gelukkig, want ze had niet alleen haar rollator weer, maar ook een tripje gemaakt buiten de stad. Dat was mooi om te zien.”

‘Een mooi verhaal’

Verder is het sociale aspect belangrijk, zegt Rob. “Je kan het klusje doen en weggaan, maar ik merk dat er vaak een sociaal element bij komt kijken. Dat je even wat drinkt en een praatje maakt. Dat is een erg fijn onderdeel waardoor je bijzondere personen ontmoet met een mooi verhaal. Daar leer je zelf ook weer van.” Volgens Rob is belangrijk dat je dan luistert, diegene laat praten en af en toe een goede vraag stelt. “Het is zoveel meer dan even iets oplossen: je biedt ook een luisterend oor.”

Rob heeft de afgelopen tijd een andere kant van Utrecht gezien. “Je komt in sociale kringen waar je normaal gesproken niet veel mee te maken krijgt. Zo word je weer wat wijzer over wat er allemaal gebeurt in de stad.” Voor hem is dat ook een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk. “Het raakt je wel. Daardoor ga je sommige dingen in de wereld toch in een ander licht zien en beter begrijpen, of misschien juist minder. Dat is ook oké.”

Zo ontmoette hij een man met een lichamelijke beperking. “Hij was door bepaalde problemen in de schuldsanering terechtgekomen. Dat bracht veel met zich mee en legde veel beperkingen op: hij kon bijvoorbeeld geen telefoon– of Netflix–abonnement afsluiten. Als je door ongelukkige omstandigheden in een situatie bent gekomen, kost het veel energie om je zaken weer op orde te krijgen. Dan zijn dingen niet zo vanzelfsprekend als dat ik ze nu zelf ervaar. De impact daarvan is moeilijk voor te stellen. Maar door het contact via dit vrijwilligerswerk wordt het besef groter, omdat je ziet wat het met iemand doet.”

Over U Centraal

Welzijnsorganisatie U Centraal helpt inwoners van Utrecht met informatie en ondersteuning. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee en kijken samen met de inwoner wat hem of haar verder helpt.