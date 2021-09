Sarban en Silk Road restaurants organiseren benefietavond

‘Als iedereen elkaar vasthoudt dan valt er niemand’. Sarban Afghaans Restaurant en Silk Road Restaurant organiseren een benefiet avond op maandag 20 september 2021. Ze doneren alle omzet van de benefietavond aan Stichting Vluchteling ten behoeve van de Afghaanse vluchtelingen.



Je vlucht omdat het onveilig is. Je zoekt een nieuw thuis. Je leert de gewoonten kennen. Je probeert de gewoonten over te nemen. Je bouwt een leven op. Je probeert iets terug te doen. Echter, je blijft altijd nog denken aan je thuisland, aan de mensen die er nog zijn blijven wonen. Hopend dat het ooit goed komt. Het lijkt er ook wel op, het is rustig. Dan komt er een dag dat je leest dat de president aftreedt. Dat de taliban weer de macht nemen en dat mensen weer moeten vluchten. Dan komt het terug, de gedachten, de angst, de onzekerheid, de machteloosheid.

Jij bent wel veilig want je kijkt nu van een afstand. Lijkt wel of je je eigen geschiedenisboek open slaat. Het verschil is dat je er nu niet fysiek bij betrokken bent. Mentaal zit je er weer helemaal in. Alles herleeft weer. Alleen nu hoef je niet fysiek te vluchten. Je voelt je machteloos en je denkt in mogelijkheden.

Wat kunnen wij doen?

Sarban Afghaans Restaurants en Silk Road Restaurants organiseren een benefietavond op 20

september 2021. De gast mag de gehele rekening, en zelfs iets extra indien gewenst, overmaken naar Stichting Vluchteling ten behoeve van de Afghaanse vluchtelingen.

‘Als iedereen elkaar vasthoudt dan valt er niemand’. Sarban en Silk Road danken alvast Van Bilsen Wijnkoperij, Afghan Food Productions, alle collega’s en natuurlijk de gasten voor het mede mogelijk maken van deze bijzondere avond.

Een tafel reserveren om 17.30, 18.00 of 18.30? Bel naar 030 201 4373 (Sarban Afghaans Restaurant) of naar 030 785 9706 (Silk Road Restaurant) en draag bij aan Stichting Vluchteling.