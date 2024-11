Smartlappen in Dichterswijk

Haal je tijgerprint legging, leren jas en gouden sieraden maar van zolder. Op 16 november is het weer zover; het Smartlappenfestival strijkt ook dit jaar neer in Dichterswijk!

Het Smartlappenfestival Utrecht is niet stuk te krijgen! Elk jaar staat tijdens het 3e weekend van november staat de stad in het teken van het levenslied. In vele horecagelegenheden zullen er live Smartlappen klinken. Vorig jaar besloot ook Dichterswijk het levenslied te omarmen en haar deuren te openen voor de Smartlap. Nu, in 2024, is het feestje nog groter! Wat denk je van Danny Froger, Samuel Welten, of Mel en Den? Zakdoeken klaar en meeblèren maar!

Harpimprovisaties en protestzangers

Op verschillende locaties en tijden langs de Croeselaan zal er op zaterdag 16 november geproost worden op het levenslied. Je kunt de middag starten bij van der Vlist Kappers, waar je onder het genot van een drankje kunt genieten van Jolijne Viergever & Friends. Jolijne en friends zullen op de harp tranentrekkende smartlapimprovisaties ten gehoren brengen. Ondergetekende kan jullie vertellen dat het vorig jaar niet droog is gebleven. Het was prachtig!

Als je bent opgewarmd door de warme harpimpovisaties, kun je linea recta door naar de Croesekeet. Daar vind je een heus feestje. Met een biertje in je hand (uit blik uiteraard) tref je hier om 16.00 uur van Piekeren. Is het een duo? Een trio? Een complete band? Het kan allemaal! Je vond van Piekeren al op Oerol en De Parade!

Om 17.00 verschijnt Het Laatste Woord ten tonele in de Croesekeet. Ook wel bekend als het pop alter ego van David Bogaers. Het is jullie kleurrijkste protestzanger en vrije dan de vrije markt! Het hoeveelste woord? Het laatste woord! En dan is het tijd voor een frietje.

Danny Froger, Samuel Welten, Mel en Den. Ben jij al fan?

Je zult inmiddels wel flink opgewarmd zijn. Vanaf 20.00 uur treden Mel en Den op in RUIG. Ben jij al fan? Van Mel en Den? Mel en Den zijn in 2021 begonnen met hun eerste lied ‘het leven is geen ponykamp’. Ze zijn erg hard gegaan en inmiddels zijn ze bekend van Radio en TV, zoals SBS6 en RTL4 Holland tot talent. Ze maken liedjes met een boodschap en een flinke dosis humor. Dus als je zin hebt in een echt knalfeest? Dan weet je waar je moet zijn. In Ruig dus.

Nog niet uitgefeest? Dan ben je klaar voor het echte werk. Vanaf 21.00 uur komen Danny Froger én Samuel Welten de boel op zijn kop zetten in Uncle Jim. Muziek is Danny met de paplepel ingegoten. Hoe kan het ook anders met de achternaam Froger. Danny trad o.a. op bij de Toppers in Concert, Dutch Valley en de Nacht van Oranje. Danny brengt een uitgebreid repertoire vol feestelijke covers, meezing nummers én eigen hits zoals ‘Kom in mijn hart’ en ‘Ik wil dat jij nu bij me blijft’. Combineer dat met Samuel Welten, entertainer in hart en nieren, en het feest is compleet.

Het Smartlappenfestival vier je dus op zaterdag 16 november groots in Dichterswijk! Laat de avond maar beginnen!