Steck: van tuincentrum naar stadsoase

Hee, psst, jij daar! Plantje kopen? Utrechtse groenliefhebbers kunnen sinds kort terecht bij Steck, waar voormalig Tuincentrum Overvecht langzaam maar zeker wordt omgetoverd tot een stadsoase met een missie.

Voor het klimaat

Er wordt veel gepraat over oplossingen voor het klimaatprobleem, maar wat kun je zélf nu precies doen? Steck gaat Utrechters hiermee helpen. Met bijvoorbeeld (inheemse) planten, regentonnen, vogelhuisjes en wormenhotels kun je al heel wat betekenen voor je omgeving. Je helpt mee overtollig regenwater afvangen, stimuleert de biodiversiteit en draagt bij aan een prettiger klimaat in de stad. Onze missie? Heel Utrecht groen laten denken én doen!

Tuincafé

Je kunt natuurlijk ook ‘gewoon’ een plantje kopen bij Steck. En zelfs dát hoeft niet per se. Er is van alles te beleven. Zo kun je heerlijk neerploffen op het ruime terras van tuincafé Noordertuin, waar je geniet van lunchgerechten, hapjes en drankjes van Utrechtse bodem. Een deel van de menukaart komt rechtstreeks uit de moestuin naast het terras. Deze moestuin wordt bijgehouden door de vrijwilligers van Voedseltuin Overvecht. En je kinderen? Die vermaken zich prima in de water-zandspeeltuin!

Workshops

Eigenlijk houdt iedereen van groen. Ons hele leven is ervan doordrenkt: we zijn er onderdeel van! Met wisselende exposities van lokale kunstenaars laten we je op een andere manier kijken naar groen. Ook kun je deelnemen aan workshops met planten in de hoofdrol. Op 8 september is er bijvoorbeeld een workshop voor kinderen, waarbij ze aan de slag gaan met droogbloemen en klei. Er zijn nog plekken vrij.

Naar een groene stadsoase

We vinden verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom verzamelen we partners op ons terrein die ook graag kijken naar hoe het beter kan. Zo heeft BikeFlip bijvoorbeeld een

circulair abonnement op kinderfietsen en houdt De Clique zich bezig met het verwerken van reststromen afval tot nieuwe producten. Samen willen we uitgroeien tot dé groene

stadsoase van Utrecht. Elke keer met elkaar dat stapje verder.

Ook voor een kleine beurs

We breiden ons assortiment met prachtige kamerplanten, tuinplanten en vijverplanten steeds verder uit met verantwoorde leveranciers en lokale makers. Dat betekent niet dat

ons assortiment volledig biologisch of ecologisch is. Vaak kan dat nog niet (omdat het bijvoorbeeld nog niet bestaat) of wordt het een tikkeltje te duur voor de meeste mensen. Terwijl we groen graag toegankelijk houden voor iedereen. Daarom kiezen we voorlopig voor niet-duurzaam en duurzaam naast elkaar. Want dat vinden we wel zo sociaal. Kom je zelf een keer kijken?