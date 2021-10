Stoken? Denk aan je buren! 8 tips om schoner te stoken

Veel mensen vinden een houtvuurtje gezellig. Maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan de luchtwegen hebben er extra last van. Laat het vuur daarom liever wat vaker uit. En wil je toch stoken? Doe dat dan zo schoon mogelijk. Dat is fijn voor je buren én voor je eigen gezondheid!

“Houtstook levert een grote bijdrage aan de uitstoot van fijnstof, wat niet goed is voor je gezondheid. Daar willen we Utrechters bewust van maken”, vertelt de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (Milieu en Volksgezondheid). “Daarom zijn we een campagne gestart.” De campagne vraagt Utrechtse houtstokers om rekening te houden met hun buren en geeft tips hoe je zo schoon mogelijk kan stoken.

8 tips om schoner te stoken

Door op de juiste manier te stoken zorg je voor veel minder schadelijke stoffen in de lucht en minder overlast. De gemeente Utrecht heeft daarom 8 tips verzameld waarmee je schoner kunt stoken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om het vuur uit te laten bij windstil of mistig weer. Anders blijft de rook lang in en om je huis hangen. Dat is voor niemand gezond. En gebruik je al de Zwitserse methode om het vuur aan te maken? Daar start het sneller van op, met minder rook. Kijk voor meer informatie en de rest van de tips op www.utrecht.nl/houtstook.

Schonere kachels

Hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht komen, hangt niet alleen af van hoe je stookt. Ook waarin je stookt heeft grote invloed. Een open haard zorgt bijvoorbeeld voor meer fijnstof in de lucht dan een moderne houtkachel. Heb je een open haard of oudere houtkachel (die niet voldoet aan de Europese Ecodesign norm)? Dan kun je veel uitstoot van fijnstof voorkomen door deze te vervangen door een moderne (Ecodesign) houtkachel of pelletkachel. Laat deze dan installeren door een specialist die bekend is met de nieuwste eisen en technieken.

Gratis stooktraining

Op donderdag 18 november (van 20.00 – 21.30 uur) organiseert de gemeente Utrecht een gratis stooktraining, samen met de Veiligheidsregio Utrecht en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Tijdens de training leer je alles over schoner en zuiniger stoken en hoe je je kachel of open haard brandveilig gebruikt. Het wordt een avond met verrassende en praktische tips. De training is bedoeld voor Utrechters die al hout stoken. Je kunt je aanmelden via dit formulier.

Houtstokers Pieter en Tim weten hoe je schoner kunt stoken en delen graag hun tips met je!