Tably, altijd een plek!

Wouter Quist en Zazell Kroeske ontwikkelden dé digitale gastheer die zorgt dat alle beschikbare tafels/stoelen van jouw restaurant/café -overal en altijd- wanneer jij wilt, gereserveerd kunnen worden.

De twee gedreven en enthousiaste ondernemers uit Hilversum zagen in 2020 de behoefte bij horeca gebruikers naar een simpele manier om ‘realtime’ te kunnen reserveren bij restaurants. Er bestonden al verschillende mogelijkheden (denk aan The Fork) maar deze werden allemaal bestempeld als omslachtig en niet ‘realtime’. Zij dachten: dat kunnen wij beter!

Zij ontwikkelden een applicatie en lanceerden een testfase in 2020 in Hilversum. Ze zetten daarbij gemak, snel en simpel reserveren centraal in een makkelijk overzicht. Vanuit daar koppelen ze de gasten aan horecagelegenheden die nog een tafel of plekje beschikbaar hebben. Er haakten in de testfase direct 1000 gebruikers en 30 restaurants/cafés aan. Doelstelling: testen hoe het werkt zodat Wouter en Zazell de applicatie konden verbeteren. Nu, anno september 2021 is Tably klaar voor een nationale uitrol, en starten ze in Utrecht!

Strategie voor de uitrol

Vanuit Utrecht door naar het zuiden (Den Bosch en Eindhoven). Waarom? De wens is dat Tably een waardevolle toepassing wordt voor de sector en ook blijft in de toekomst. Het moet niet enkel een vluchtige, commerciële toepassing zijn. Tably komt bekend te staan als een simpel, werkbaar hulpmiddel voor de horecaondernemer die van absolute toegevoegde waarde is. Wouter en Zazell kiezen dan ook voor een kwalitatieve uitrol waarbij de tijd wordt genomen om de applicatie vanuit feedback constant te verbeteren.

‪Op 22 september start Tably in Utrecht, november waarschijnlijk in Den Bosch en einde van het jaar in Eindhoven. Vanuit daar richting Rotterdam, Den Haag en dan naar het noorden richting Amsterdam. Als het moment daar is om sneller uit te rollen, dan doen we dat, eerder niet! Benieuwd wat Tably voor jou kan betekenen? Kijk voor meer informatie op de website.