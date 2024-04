Test jezelf bij de Spoorweg Spelen in het Spoorwegmuseum

Kom naar de Spoorweg Spelen in de meivakantie en test je kennis, puzzelvermogen, kracht, snelheid, behendigheid en creativiteit bij de verschillende spellen en neem het op tegen de tijd, het spel of je eigen familie.

Zo sterk als de stoker & zo snel als de kruier

Bij ieder spel staat een ander beroep centraal. Sommige beroepen bestaan nog steeds, zoals een machinist of ontwerper, andere bestaan al lang niet meer zoals de kruier of stoker. Verschillende beroepen eisen verschillende talenten. Door het doen van de spellen kunnen bezoekers testen welke competenties er nodig zijn om een beroep te kunnen uitoefenen. Komt het aan op kennis, puzzelvermogen, behendigheid en creativiteit, of zijn juist kracht en snelheid nodig om de opdracht uit te voeren? De ‘Spoorweg Spelen’ zijn niet alleen leuk om te doen, ze vertellen ook iets over werken bij het spoor in heden en verleden.

Nieuwe spellen!

Dit jaar zijn er twee nieuwe spellen toegevoegd aan de Spoorweg Spelen. Krijg jij de locomotief in de juiste loods als werkmeester en zorg je als baanwerker dat de spoorbaan er tiptop bij ligt?! Ook werken we dit jaar samen met game-producent Galaxy Grove; in hun game Station to Station bouw je als speler stations en verbind je deze aan elkaar.

Heb jij het in je om lid te worden van de spoorwegfamilie? Kom het testen tussen 28 april en 12 mei in het Spoorwegmuseum. Bestel snel je tickets.