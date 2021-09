UniPartners Utrecht slaat al 15 jaar een brug tussen studenten en bedrijven

Bedrijven die tegen organisatie-uitdagingen aanlopen kunnen aankloppen bij UniPartners Utrecht. Het academisch adviesbureau is onderdeel van een netwerk met twaalf vestigingen in Nederland en ruim dertig jaar ervaring. UniPartners gebruikt talenten van de academische wereld om organisaties verder te helpen en dat blijkt een succesformule.

UniPartners Utrecht bestaat inmiddels al 15 jaar en heeft een kantoor op het Utrecht Science Park. Wiesje Mendes de León, voormalig voorzitter van UniPartners Utrecht, zegt dat studenten vaak met hele nieuwe inzichten komen, waar de bedrijven zelf nog niet aan hadden gedacht.

“Juist die frisse blikken, jonge energie, ongeremdheid en creativiteit van studenten kunnen bedrijven enorm helpen. Zij kijken namelijk met hele andere ogen naar een struikelblok dan werknemers die al jaren in dienst zijn. Ik heb gemerkt dat bedrijven de studenten met name daarom als heel waardevol beschouwen.”

Dat beaamt ook Ruud Gommers, directeur van Van Wijk B.V., een bedrijf dat onder meer scheepsonderdelen produceert. “Ik ben iets meer dan twee jaar geleden directeur geworden van het familiebedrijf. Wij hebben nooit een strategisch plan, een jaarplan of doelstellingen gehad. Het is altijd onze ambitie om hard te werken, mooie producten te maken en goed te zijn voor ons personeel. Daar is niks mis mee, maar het is goed om na te denken over groei en nieuwe ambities.”

Via LinkedIn zocht UniPartners contact met Gommers. Dit was een vrij algemeen bericht waarin werd voorgesteld eventuele vraagstukken binnen de organisatie op te lossen. Gommers heeft hierop gereageerd en samen met UniPartners is een lijst opgesteld met zaken waaraan gewerkt kan worden, maar waar tijdens de normale gang van zaken geen tijd voor werd vrijgemaakt. Elisabeth werd vervolgens als studentconsultent aangenomen voor het project bij Van Wijk B.V.

“Elisabeth is een leuk en slim persoon met een innemende persoonlijkheid”, vertelt Gommers. “Zij heeft eerst onderzoek gedaan onder het personeel, stakeholders, klanten en leveranciers. Daar heeft Elisabeth vervolgens een analyse van gemaakt en aanbevelingen voor verdere plannen. Dit alles heeft zij in relatief korte tijd gedaan en was bijzonder waardevol. Heel bewonderenswaardig.”

En UniPartners biedt niet alleen oplossingen voor bedrijven in de maritieme sector. Jesse Bruns, marketingmanager bij UniPartners, zegt dat zij heel breed inzetbaar zijn. “We kunnen projecten doen in alle sectoren, door de brede academische kennis aanwezig binnen de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De onderwerpen van deze projecten kunnen ook uiteenlopen, denk hierbij aan marktonderzoeken, duurzaamheid, marketing of IT. UniPartners slaat op die manier een brug tussen studenten en bedrijven en we creëren daarmee een win-winsituatie.”