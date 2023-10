Utrecht ons schone stadsie: ‘Gooi die zak gewoon in de container’

“Het is allemaal niet zo moeilijk”, vertelt Rob Janssen. Hij woont al jaren in Zuilen en gooit zijn vuilniszakken gewoon simpel in de container. Hij is gelukkig niet de enige. Verreweg de meeste bewoners snappen wel hoe de ondergrondse container werkt. “Maar toch worden er ook nog weleens zakken naast gegooid, en dat ziet er niet fraai uit.”

In Utrecht zijn duizenden ondergrondse containers te vinden, er is er altijd wel eentje in de buurt. “Ik woon op de Bazelstraat in Zuilen, en hier hadden we eerst een tijdje bovengrondse containers. We hadden veel last van ongedierte. Nu zijn de containers in de grond gestopt.”

Regelmatig loopt Janssen met zijn vuilniszak naar de container om hem weg te gooien. “Dat doen de meeste gelukkig goed, maar af en toe wordt er ook wel wat naast gegooid. Voor je het weet staan er weer meerdere vuilniszakken naast. Dan komen er katten en vogels en die krabben de zakken open.”

Zelf spreekt Janssen mensen er wel op aan als ze hun vuilnis naast de container gooien. “Dat valt de ene keer wel in goede aarde en de andere keer niet.” Toch is het volgens Janssen zelf allemaal heel simpel: “Gooi die vuilniszak gewoon in de container, dat is voor iedereen veel beter. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Bied jij je afval juist aan? Halen wij eruit wat erin zit!

– Bied je afval aan in een gesloten zak.

– Container verstopt, vol of kapot? Bel 14030 of doe een melding utrecht.nl/melding.

– Probeer een container in de buurt of neem het afval weer naar huis.

– Afval te groot voor de container? Breng het grofvuil naar het afvalscheidingsstation of maak een afspraak en laat het gratis ophalen.

Utrecht ons schone stadsie!

Ga naar utrecht.nl/afval voor meer informatie.